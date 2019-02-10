收假甩肉 竹市推薦3好所在

2019年02月10日 04:10 中國時報 邱立雅／竹市報導

年節倒數甩肉挑戰，新竹市政府推薦3大免費運動好去處，包括去年底完工的南寮運動公園、上月剛啟用的左岸運動公園、風景絕美的17公里海岸線自行車道，歡迎民眾把握連假倒數期間前往運動，也趁機享受新竹市海岸河岸好風光。

去年11月才啟用的南寮運動公園有新竹市首座標準足球場、籃球場、槌球場、環區自行車道，更有專屬孩子的共融式遊戲區、磨石子溜滑梯，是座多元完整的運動園區，民眾可騎單車繞行環園區自行車道，還可以陪長輩在草皮散步，適合所有年齡層民眾來動一動。

位於頭前溪畔的左岸運動公園上月28號才完工，最吸引人就是設有一座標準棒球場，一完工就吸引各大棒球社團搶著來朝聖、舉辦比賽。除了球場與原有讓毛小孩放電的狗狗公園外，現在還增加一大片草坪，過年期間，來這散步、放風箏或野餐，不用去遊樂園人擠人，在舒適開闊的左岸運動公園就可以共度美好的親子時光。

近年來單車運動正夯，「最美海岸自行車道」17公里海岸線，除了海岸天然美景，市政府去年更針對沿線硬體進行汰換修繕，現在沿線照明路燈、綠植栽美化完善，兼具生態保育與夜間騎乘安全。

市府致力於打造完善優質的運動空間，特別是南寮運動公園與左岸運動公園兩座大面積空間再利用，將原本荒蕪空地，化腐朽為神奇，搖身一變成為市民朋友運動休閒的好去處。

(中國時報)