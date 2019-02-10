收假甩肉 竹市推薦3好所在
中國時報
邱立雅／竹市報導
年節倒數甩肉挑戰，新竹市政府推薦3大免費運動好去處，包括去年底完工的南寮運動公園、上月剛啟用的左岸運動公園、風景絕美的17公里海岸線自行車道，歡迎民眾把握連假倒數期間前往運動，也趁機享受新竹市海岸河岸好風光。
去年11月才啟用的南寮運動公園有新竹市首座標準足球場、籃球場、槌球場、環區自行車道，更有專屬孩子的共融式遊戲區、磨石子溜滑梯，是座多元完整的運動園區，民眾可騎單車繞行環園區自行車道，還可以陪長輩在草皮散步，適合所有年齡層民眾來動一動。
位於頭前溪畔的左岸運動公園上月28號才完工，最吸引人就是設有一座標準棒球場，一完工就吸引各大棒球社團搶著來朝聖、舉辦比賽。除了球場與原有讓毛小孩放電的狗狗公園外，現在還增加一大片草坪，過年期間，來這散步、放風箏或野餐，不用去遊樂園人擠人，在舒適開闊的左岸運動公園就可以共度美好的親子時光。
近年來單車運動正夯，「最美海岸自行車道」17公里海岸線，除了海岸天然美景，市政府去年更針對沿線硬體進行汰換修繕，現在沿線照明路燈、綠植栽美化完善，兼具生態保育與夜間騎乘安全。
市府致力於打造完善優質的運動空間，特別是南寮運動公園與左岸運動公園兩座大面積空間再利用，將原本荒蕪空地，化腐朽為神奇，搖身一變成為市民朋友運動休閒的好去處。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。