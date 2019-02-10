直升機灑水 日月潭後山大火撲滅

2019年02月10日 04:10 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

天乾物燥，星火燎原！日月潭後山信義鄉巒大事業區第31林班及仁愛鄉濁水溪事業區第38林班，連日分別發生火災！林務局南投林管處啟動森林火災搶救機制，並請空勤、陸航特直升機支援，經實施115架次空中灑水，9日傍晚撲滅明火，估算受損面積總共2.2公頃。

南投林管處長李炎壽表示，第1場火場位置在潭南村巒大事業區第31林班，7日傍晚發現火煙時，派員上山開闢防火線；8日內政部空勤總隊及陸軍航空特戰指揮部加入救火勤務，當日晚間濁水溪事業區第38林班也傳出林火。

李炎壽指出，兩地起火地點坡度地形陡峭，救火員在火場高溫狀態下，以開闢防火線方式，有效阻斷燃料避免火勢擴散；過程中總共動員113人，開闢防火線390公尺。

在空勤總隊及陸軍航特部隊直升機支援下，利用日月潭及霧社水庫水源實施空中灑水，兩地合計115架次、投水356公噸，9日下午4點左右撲滅明火，隨即由地面人員留守現長進行殘火處理，以防止死灰復燃。

南投林管處表示，這兩次火災在地表火快速過火後，並無大面積裸露，現場林木仍存活，林管處將視現場狀況再評估是否復舊造林。

(中國時報)