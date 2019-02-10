直升機灑水 日月潭後山大火撲滅
天乾物燥，星火燎原！日月潭後山信義鄉巒大事業區第31林班及仁愛鄉濁水溪事業區第38林班，連日分別發生火災！林務局南投林管處啟動森林火災搶救機制，並請空勤、陸航特直升機支援，經實施115架次空中灑水，9日傍晚撲滅明火，估算受損面積總共2.2公頃。
南投林管處長李炎壽表示，第1場火場位置在潭南村巒大事業區第31林班，7日傍晚發現火煙時，派員上山開闢防火線；8日內政部空勤總隊及陸軍航空特戰指揮部加入救火勤務，當日晚間濁水溪事業區第38林班也傳出林火。
李炎壽指出，兩地起火地點坡度地形陡峭，救火員在火場高溫狀態下，以開闢防火線方式，有效阻斷燃料避免火勢擴散；過程中總共動員113人，開闢防火線390公尺。
在空勤總隊及陸軍航特部隊直升機支援下，利用日月潭及霧社水庫水源實施空中灑水，兩地合計115架次、投水356公噸，9日下午4點左右撲滅明火，隨即由地面人員留守現長進行殘火處理，以防止死灰復燃。
南投林管處表示，這兩次火災在地表火快速過火後，並無大面積裸露，現場林木仍存活，林管處將視現場狀況再評估是否復舊造林。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。