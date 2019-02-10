陸女單騎自由行 警察借地搭帳篷
來自大陸廣東深圳的周姓女子，趁著過年來台自由行9天，8日晚間騎著單車抵達台南，打算搭帳篷過夜，求助華平派出所巡邏員警詢問適合地點，警方乾脆讓她在派出所旁的停車場搭帳篷過夜，她表示台灣警察的熱心讓她難忘。
周女是社會新鮮人，從事網路管理工作，23歲的年紀喜歡自助旅遊，多次當起背包客到各國遊玩，今年趁著年假，打算花9天時間環遊台灣，4日搭機到桃園，先玩北台灣，再搭火車到台中，租借單車一路往南騎，8日晚間6時許到台南。
周女打算找個地方搭帳篷住，騎著單車繞行市區10多公里，花了3小時仍遍尋不著適當地點，印象中台灣警察熱心助人，就在半路攔警車尋求協助。
周女攔下的是華平派出所所長陳榮吉的警車，他得知周女想找地方搭帳棚過夜，認為她獨自一女在外搭帳篷不妥，同意她在華平所的停車場搭帳篷度過一晚，並提供簡單的盥洗與麵食，解決她的住宿問題。
周女認為台灣的治安很好，她前幾天在彰化一家廟宇旁搭帳棚過夜，安全度過一晚，打算一路騎到恆春，再轉往東台灣欣賞台灣風景。
周女9日一早離開派出所，離去時頻頻回頭致謝，她感謝台灣警方熱心協助，是她台灣行難忘的回憶。
(中國時報)
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