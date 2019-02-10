饒慶鈴東海岸走春 看展兼耍廢
過年可以做很多事，台東縣長饒慶鈴在大年初一就貼文建議「可以像我一樣耍廢」，獲得許多鄉民按讚，不過，饒慶鈴並非「全廢」，初二就到東海岸走春，並為去年普悠瑪火車事故痛失家人的董家打氣，初四參加文化處藝文活動，初五參觀席德進真跡作品，她說要「用藝術生活開始2019」。
饒慶鈴初一手持知名飲料瓶，在臉書貼文「今天耍廢，故不出門」，許多鄉民祝她新年快樂，也有人回應：耍廢無罪、可以廢1天就好、耍廢聯盟+1，卑南鄉公所祕書徐秋蓉也留言：「辛苦了！確實很需要耍廢放空幾天」。
不過，饒廢鈴只耍廢1天，初二就趁著暖陽到東海岸走春，品嘗美味的旗魚生魚片，宣傳東海岸美景。
而去年普悠瑪列車事故，痛失多位至親好友的成功鎮董家，從悲慟中站起來，由小女兒董雅鈴接手，在春節期間重新開張罹難父親一手打造的「雲海餐廳」，饒慶鈴也前往打氣，認為這是「成功人的韌性，討海人不畏風浪的本事」。
年初四，饒慶鈴參加文化處在美術館草皮的藝文活動，與大小朋友同樂，並宣布明年加碼多辦1天。而昨天的年初五開工日，饒慶鈴前往台東生活美學館參觀席德進繪畫特展，她的觀後感是，生活不要太複雜，不過，要有豐富的層次，就如同台東擁有清淨自然純樸的人文山水景觀，值得細細品味。
(中國時報)
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