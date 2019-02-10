防補教狼師流竄 北市設專責委員會
日前補習班狼師案件頻傳，讓家長學生人心惶惶。北市教育局表示，為防範補習班不適任教師流竄，日前已通過《教育局短期補習班不適任人員認定委員會作業要點》，由專責的委員會認定補習班不適任人員，必要時亦可進行調查，希望透過專責、常設性的委員會，隨時受理案件，即時防範狼師在其他補習班流竄。
教育局指出，2017年6月14日《補習及進修教育法》第9條修正發布後，補習班人員涉及性侵害、性騷擾、性剝削或損害兒童及少年權益者，依法由地方教育主管機關依照情節輕重，認定該人員1至4年內，不得擔任補習班人員；教育部也在2018年頒布公告，規定不適任人員的認定可以送地方性別平等教育委員會，或是由地方主管機關組成委員會審議。
因此，原本在台北市，這類案件都是交給性別平等委員會認定，但考量應加強維護學生人生安全、即時處置涉及兒虐或性平案件的補教老師，「專業及常設性」的任務編組有其需要，因此在過年前的局務會議中，確認通過「短期補習班不適任人員認定委員會」作業要點。
教育局表示，委員會將由機關代表、學者專家、法律專長人士、相關團體代表組成，視需要隨時召開，個案決議認定後，就會立即將結果通報至「全國不適任教育人員通報資訊系統」，讓全國各補習班都不再聘用這些狼師。
(中國時報)
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