搞軌搞飛機 穿越時光隧道
中國時報
邱立雅／竹市報導
竹市康樂里為求發展，在社區「搞軌」又「搞飛機」！康樂里因地緣關係，在清朝曾有一條古車道，專門運送人與貨物，在1940年代隨著馬路與汽車的發展而消失，2004年為了找回社區記憶，重新鋪設古車道，更迎來一架戰鬥機，讓社區知名度大增，農曆年更是吸引大批民眾前來享受農村風情。
康樂里有座「槺榔驛」，還有古輕便車在社區內沿著1公里長軌道行駛。康樂里長林再興表示，古輕便車在清朝時即有，因新竹距離對岸很近，人與貨物抵達後，便搭乘人力輕便車進入新竹州，地名也由於附近栽種不少槺榔樹而得名。
隨著時代變遷，古輕便車被馬路與汽車打敗，1940年代便消失在荒煙漫草中，林再興說小時候常常沿著軌道路線去放牛，但對於古輕便車一無所知，但在2004年因申請文化部社區總體營造，透過訪問耆老、翻查資料，才找回古輕便車道的歷史，並逐一復建。
康樂里的古輕便道目前僅恢復1公里，原長9.4公里，林再興指出，當初社區要恢復古車道時，才做了150公尺，近幾年來逐漸拉長，「還是很想盡量恢復」。目前社區推出古輕便車體驗，時速5公里的輕便車緩緩前行，民眾搭乘時可飽覽沿途鄉村風光，還有可愛的壁畫、裝置藝術供民眾拍照。
(中國時報)
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