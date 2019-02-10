迎西洋情人節 餐飲業促銷搶客

2019年02月10日 04:10 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

過完年假就是西洋情人節！烘焙業和餐飲業者紛推出情人節促銷，業者推出吸睛甜筒蛋糕2入只要99元，也有業者推出單人就要價3000多元大餐；還有飯店拉長玩情人月打卡比讚，還有機會再獲價值萬元驚喜獎。

西洋情人節要怎麼過？連鎖咖啡烘焙業者85度C去年上市的推推蛋糕，透明圓柱推筒，裝著色彩繽紛的蛋糕和餡料，一層一層堆疊十分吸睛，迎接情人節13日到17日推出情人節特別優惠，原價單個59元，任選兩個99元。

台中金典酒店從2月9日到2月14日推情人節餐飲優惠，自助餐廳享用浪漫專案加碼送龍蝦；金園中餐廳也推出以「上湯焗龍蝦」為主打的中式情人套餐。

台中永豐棧酒店穎火鍋餐廳、風尚西餐廳2月14日至3月14日，聯袂發起「棧在一起take a chu！」拍照打卡按讚比賽；凡活動期間至風尚、穎火鍋餐廳用餐，運用情人節手持打卡框，發揮創意拍照上傳「永豐棧酒店官方粉絲團」情人月活動貼文留言串，有機會獲得總值破萬驚喜好禮。

中台灣第一高樓亞緻大飯店「頂餐廳」，推出「夢幻‧ 美饌」主菜是極緻奢華「嫩煎美國極黑和牛肋眼菲力牛排4oz、培根野菇」雙人用餐破7000元價格，訂位已達7成5。

(中國時報)