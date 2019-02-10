頑皮世界綿羊豬 偕豬寶寶見客

2019年02月10日 04:10 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

今年是農曆豬年，台南學甲頑皮世界野生動物園日前從匈牙利引進稀有的「曼加利察豬」，模樣特別又活潑好動，身上長滿鬃毛，又有「綿羊豬」的別名，近期繁殖成功，生下10多隻小豬，大豬小豬在春節連假也出來「見客」，成為園區的當紅炸子雞。

「綿羊豬」是19世紀匈牙利培育出來，由野豬直接演化，專供取豬油使用的豬種，體型圓滾滾，後來因需求降低，族群數量下滑，目前已經成為「稀有品種」，在歐洲當地飼養「綿羊豬」已經成為流行愛好的一種。

「綿羊豬」身上長滿棕色的鬃毛，遠看就像長著咖啡色毛的綿羊，還有點像紅貴賓狗，等到一走近身邊，可愛的豬耳朵不停抖動就露餡了，不過鬃毛摸起來的觸感跟羊毛很不一樣，反而像是粗粗的麻繩，還有小朋友說很像炸蝦跟奇異果，這些綿羊豬一點都不怕生，看到人還會走近想要嗅聞，食慾也超好。

頑皮世界野生動物園副總理李英俊表示，1年多前園方花費約50萬元從匈牙利引進一公一母2隻綿羊豬飼養，經過環境的適應後，已經產下13隻小豬仔，且健康狀況良好，恰好又遇上農曆豬年，因此讓綿羊豬一家公開亮相，討個喜氣，希望遊客看到豬豬，豬年諸事大吉。

(中國時報)