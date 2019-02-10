蔡世和棄生技 種出冠軍蜜棗

2019年02月10日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

目前正值蜜棗產季，屏東高樹鄉是全台重要產區，38歲蔡世和原本從事生技產業，3年前辭去工作，與妻子劉又禎返鄉務農，依著自己栽培方式種出來的棗子，顆顆晶瑩剔透、皮薄多汁，清脆如青蘋果般的美味，宅配訂單常被客戶追著跑。

從小出生農家，蔡世和對於田間工作一點都不陌生，也常利用空暇時間幫忙家裡照顧棗園，對著土地有著難以割捨的情感；當有天跟父親談到想要回鄉務農，長輩第一句話就說，「念到碩士還來種田，開什麼玩笑」，但這沒讓他打退堂鼓，反而用心說服長輩、並帶著妻小在鄉下蹲點。

談起剛種蜜棗時，很多觀念和長輩不同，蔡世和說，最常爭執的就是疏果，他只保留精華蜜棗，但被老人家認為是浪費，為了避免干擾，他和父親管理分開，各自耕作1公頃，各依習慣管理，也讓對方「眼不見為淨」。

嚴格執行田間栽培，讓他獲得2次高樹蜜棗比賽冠軍，如今產季一到，就湧入等待品嘗美味的饕客，每天一早就到果園採果，經分級選別，農曆年前光宅配每天將近半台車，滿滿棗香味，也吸引路過遊客採購，吃過後都對這爆漿滋味舉起大拇指稱讚。

(中國時報)