土城山區步道 櫻花綻放

2019年02月10日 04:10 中國時報 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

大年初五，北部低溫下探16度，新北市土城區桐花公園、太極嶺的櫻花步道，沿途櫻花隨著新春腳步已陸續綻放，土城區公所表示，今年大年初五適逢假日，因應走春的湧入人潮，特別加開通往桐花公園的假日免費休閒公車班次，賞櫻民眾可多加利用。

喜愛栽種櫻花的張姓店家指出，一般櫻花在11月就陸續盛開，今年適逢暖冬，加上桐花公園、太極嶺海拔不高，花期延後至1月才綻放，比往年晚了快3個月，大年初五下起綿綿細雨，導致遊客量減少，但櫻花花瓣受雨擊落散落一地，與露珠相互輝映呈現另一種美感，反倒吸引不少愛好攝影的民眾前來拍攝。

一名賞花民眾說，很多人以為「桐花公園」只有油桐花可看，不知區公所10多年前在步道口，栽種一整排櫻花樹，近日已隨著春假腳步陸續綻放，為綠意盎然的公園步道點綴一抹粉色，彷彿天然的「粉色拱橋」，雖家住中和員山路，每年春節走春，總會帶著家人來桐花公園賞櫻健走。

土城區公所經建課表示，為因應春節走春及賞櫻花湧入的人潮，土城區假日免費休閒公車自2日至10日共8天照常行駛，並加開山中湖線班次，詳細時刻表可上土城區公所網站查詢。

(中國時報)