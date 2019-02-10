河堤失控男狂毆人 親子嚇壞
新竹縣竹北市興隆路河堤步道，近來出現一名情緒不穩的怪異男子，大年初一竟對一家3口來健行的親子大打出手，造成男童父親受傷，警網動員4名警力才將男子制伏，該暴力事件也引起民眾驚慌，大罵「以後誰敢帶孩子去那散步？」
目擊事發過程的朱姓市民指出，該名穿藍色上衣、頭戴帽子的男子常在興隆路河堤上活動，常半夜狂吼、大叫，被視為不定時炸彈。諷刺的是，步道對面就是地方法院，他卻視為無物，步道路幅狹窄造成巨大威脅感。
年初一，一對夫妻帶著孩子到河堤步道散步，經過該名男子前方時，突然對孩童父親叫囂，最後理智線斷裂，動手揮拳，兩人扭打在一起，孩子嚇得哇哇大哭，警方據報趕抵，4名員警將藍衣男子拉到一旁，男童一家則被嚇得驚恐不已。
轄區六家派出所對攻擊事件表示，案發當下接獲報案，立即派員前往處理，日後民眾若遇到該名男子，可打110求助，六家所會立刻派員前往處理。
河堤攻擊事件也在網路上引起熱議，有網友認為，該地是市民重要的休憩空間，如今發生隨機攻擊事件，令人害怕成為下個被攻擊對象，而該名男子已經出沒好一陣子，警方應設法通知其家人，化解民眾憂慮。
(中國時報)
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