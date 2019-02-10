彰市永樂街老屋 改造小市集
老屋再造新亮點！彰化市永樂街老宅咖啡廳不僅讓咖啡飄香，50年糕餅老房子搖身一變注入新活力，老闆賴彥與文創工作者規畫小百貨市集把空間完全利用；2至4樓全開放為室內小市集，與老宅碰撞出別出心裁市集氛圍。
永樂街巷子裡老宅咖啡廳Stable Fly意味穩定飛行，穩定成長。老闆賴彥表示，因緣際與老房子相遇，它曾是近50年歷史糕餅店老房子，子孫陸續搬走留下大量器物，特別保留，將製作糕餅大木匙與蒸糕木蓋子擺放門口，作為歷史見證，並個人悉心收藏古董傢俱也加以改造設計，打造成心中理想咖啡廳。
「好特別啊！別有味道」這棟4層樓大約100坪！門窗都是檜木打造，水泥磚塊牆面特別扎實原屋保留完整；賴彥與在地文創工作者規畫的小百貨市集更是把空間完全利用所有的樓層，開放為室內的小市集，吸引人們流連來尋寶。
前立委陳杰就是在永樂街出生，在夜市賣木瓜牛奶。他說在擔任市長時發現商圈必須改造，提出道路中間規畫為美食市集，打造成為國際觀光夜市；道路中央規畫瓦斯、自來水、電力等管線，讓管線統一管理，另外將南門市場規畫為立體停車場及美食廣場串連。
現任林世賢市長上任時，陳杰建議將計畫案再提出研究，期盼永樂街越來越興隆。
(中國時報)
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