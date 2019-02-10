鹿耳門天后宮抽四季籤 運勢中下
台南市安南區鹿耳門天后宮大年初五求四季籤，「春要保守待貴人，夏流年最好，秋得小心，冬有關隘待克服會趨吉」，廟方表示，整體運勢屬中下籤，跋籤僅供參考，信或不信自在人心，供當政者斟酌。
台南市鹿耳門天后宮大年初五上午求四季籤活動已有25年歷史，用來預測國家、社會今年四季時序的運轉時勢，作為行事參考，昨天適逢春節連假，不少信徒圍觀跋籤現場。
上午10時開始開籤筒，然後依春、夏、秋、冬四季四籤分別跋籤，眾禮官虔心求籤，旁觀民眾只要見到擲出聖筊，就熱情拍手鼓掌，因為須連續擲得3次聖筊才能定籤，因此每人都屏心靜氣，引頸企盼快快定籤，整個儀式過程約20分鐘完成。
今年鹿耳門天后宮跋出之「四季籤」，經鹿耳門媽欽定籤詩內容如下：春─「意中若問神仙路，勸爾且退望高樓；寬心且守寬心坐，必然遇得貴人扶。」；夏─「平生富貴成祿位，君家門戶定光輝；此中必定無損失，夫妻百歲喜相隨。」秋─「前途功名未得意，只恐命內有交加；兩家必定防損失，勸君且退莫咨嗟。」冬─「此事何須用心機，前途變怪自然知；看看此去得和合，漸漸脫出見太平。」
(中國時報)
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