過年病號多 患者戲稱像領福袋

2019年02月10日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

根據疾病管制署統計，國內已進入流感流行期與高峰期，過年期間屏東有診所提前開工，掛號人潮從診所排到馬路上，有患者見狀戲稱「就像來領福袋」，醫師也把這一幕上傳臉書，期待領回藥袋的民眾都能早日康復。

屏東基督教醫院急診部主任陳志文不諱言，近幾年每到春節期間，因支氣管炎、支氣管性肺炎及急性咽炎、流行性感冒及類流感等呼吸道疾病求診的民眾約占4成，不少是小孩感染後又傳染給大人，一家子都抱病掛急診。

陳志文建議，抵抗力較弱小孩及老人，最好避免出入公共場所，出門最好戴上口罩，以免遭到傳染；還說，因飲食過量造成腸胃道不適就醫的人次則有2成5。

此外，9天年假即將結束，不少上班族可能有「收假恐懼症」，醫師建議，民眾最好提早將作息調整至「上班模式」，重返崗位時不妨先從簡單、熟悉部分做起，不要一開始就做重大或困難工作，讓自己逐步進入狀況。

若還調整不過來，可在工作中喊個暫停，休息一下出外走走，做做深呼吸，讓自己平穩下來。上班前或睡前泡個熱水澡，對放鬆身心也有助益。

(中國時報)