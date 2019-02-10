金門姑殺姪 疑財產分配釀悲劇
金門金寧鄉9日傳出1起疑因財產問題發生糾紛，姑姑持水果刀刺死姪子的人倫悲劇，讓親友在過年歡欣氣氛中，遽然蒙上傷痛的陰霾，鄰里鄉親也為之唏噓不已！確切原因由檢警調查處理中。
警方調查，家住金寧鄉郊區的42歲薛姓男子，8日晚間11時左右，疑因家族財產分配問題，酒後持1把長約19公分的水果刀，用腳大力踢開同住於2層透天厝的姑姑房門，2人一言不合，發生激烈口角。
身材魁梧的50歲未婚姑姑不甘示弱，在爭執過程中出手搶走水果刀，盛怒下猛刺姪子13下，其中1刀穿透上腹部，現場血跡斑斑。
薛女在事發時報案指稱姪子酒後鬧事，警、消據報趕抵現場，只見薛男倒地不斷哀號喊痛，緊急送醫仍在昨天凌晨零時45分宣告不治。
警方表示，凶嫌薛女的父親不久前剛去世，未料過年又發生這樁家庭悲劇，讓親友們十分難過。昨天兼程從台灣趕回金門的家屬，也透露薛男生前曾向家人抱怨因為財產分配問題，與同住的姑姑感情不好。
檢方相驗結果，確認在心臟旁的上腹部穿透傷口，正是致命的一刀。警方封鎖現場除發現薛女的房門板上，有曾遭木棍敲擊的舊痕跡外，也發現1把沾染血跡，疑同為凶器之一的剪刀，已由鑑識組採血送驗，進一步釐清事實真相。
(中國時報)
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