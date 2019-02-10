桃園中平商圈團拜 熱鬧慶新年

2019年02月10日 04:10 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

中壢區中平商圈春節期間聚集逛街人潮，商圈提前在大年初五舉行新春團拜，打破都市冷漠的刻板印象，石頭里長劉柏成透過傳統的跳加官儀式帶領店家及民眾迎財神，上百位民眾及啟智院生、獨居長者也受邀參加活動，，展現年節熱鬧且充滿溫暖的氛圍。

石頭里長劉柏成同時也是中平商圈發展協會理事長，他說，舉辦新春團拜暨環保宣導，帶領各鄰長、歌唱班、環保志工隊、各里民與店家相互拜年，除了節目表演外，也體現地方的向心力，大年初五並透過跳加官儀式，祈求家家戶戶富貴平安。

他指出，中壢站前地區歷史豐富且文化多元，近年來致力推動各項公益與藝文計畫，中平商圈也是青年學子潮流文化聚集地，有小西門町的美譽，每到年節期間，舉辦一系列的迎春活動，今年提前在徒步區熱鬧登場，近200位民眾扶老攜幼參加，現場還有手搓湯圓，場面熱鬧。

當地除了逛街人潮聚集外，商圈店家也充滿愛心，今年活動邀請啟智院生與獨居長輩一起參與，希望弱勢族群也能感受熱鬧年節氣氛，為地方注入暖流。

(中國時報)