永靖埔心交界 破獲流動賭場

2019年02月10日 04:10 中國時報 吳敏菁 ）

彰化：新春期間永靖、埔心鄉交界，不法流動賭場日日換處所，以「連豆」為賭具，玩得不易樂乎！有人逢賭必輸，不甘輸個精光報案。員林警分局偵查隊員警獲得線報，大年初四晚上17點將現場主持人把風、屋主及賭徒共計35人帶回偵辦。

(中國時報)