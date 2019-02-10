視障按摩師升級股東 感謝南市府輔導轉型

2019年02月10日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市政府勞工局輔導台南市按摩業職業工會成立「忙見客按摩公司」已6年，趕上按摩市場講究專業技術的潮流，視障者生活逐漸獲得改善。2年前工會將公司改為商號，10多位視障者從員工升級成股東，工會理事長陳春生感謝台南市勞工局輔導，實際解決視障者生活困境。

台南市按摩業職業公會成員多為視障者，市府勞工局6年前輔導工會成立台南市忙見客按摩公司，新進學員在職訓局安排下，完成1600個小時的按摩職訓課程，成為專業的按摩師。

忙見客按摩公司營運前4年以公司型態經營，草創時期按摩師僅10人，店面2年前從東區崇明路搬家到中華東路，經營型態從公司轉為商號，一來可節稅一半，二來讓員工有機會成為老闆，10多名視障員工同時成為股東。

台南市按摩市場近年講究專業按摩，擁有專業技術的按摩師相當吃香，不僅忙見客旗下的視障按摩師增至25人輪值上班，還培育出73位按摩師在職場上嶄露頭角，其中14位是小型按摩院負責人，15位開設個人工作室，薪水約在3萬5000元至5萬元不等，實際解決視障者就業困境。

(中國時報)