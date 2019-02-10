中油招考舞弊遭解雇 14人全敗訴
中油2016年10月招考雇用人員驚爆舞弊，中油對錄取員工重考國、英兩科，結果16人分數落差極大，甚至有原本考93分，重考竟只得26分；16人中有14人不服，向高雄地院與橋頭地院提告中油違法解雇，但一審均敗訴，其中3人放棄上訴。
黃男等人提告說，當時他們先後通過筆試及口試，沒想到報到當天，公司竟以召開座談會為名，用遊覽車將他們載到中油宏南教室，隨即宣布進行臨時測驗，並稱考試成績只是日後分發單位參考。
黃男等人指出，由於主考官強調成績不會用做考核依據，所以他們有些用猜的、有些隨意寫完沒檢查就交卷；沒想到，後來中油即以他們「參加基本能力測試結果不符合業務需求」、無法勝任工作等理由解雇。
中油表示，甄試時國文、英文都是必考科目，招考後不斷接獲舞弊檢舉，為測試新進人員實力是否符合業務需求，才會在報到當天針對高雄地區錄取的64名睦鄰名額以相同題目再考1次，但黃男等人共有16位分數落差比例超過30％，例如黃男招考時93.75分，重考只有26.25分，甚至相差67.5分。
高雄及橋頭地院審理後均認為，試用員工並不適用解雇最後手段性原則，且縱使第2次考試為突然考試，以黃男等人第1次考到8、90分，2次考試又僅相距3月餘，對於相同題目應能輕鬆應對，卻出現巨大落差，確足以使一般人合理懷疑及不信任他們是否有足夠專業能力，認為中油終止勞動契約合法有效。
(中國時報)
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