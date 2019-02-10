疑超車擦撞 上兵撞護欄死亡

2019年02月10日 04:10 中國時報 馮惠宜 ）

台中：台中北屯區東山路二段9日上午發生死亡車禍！2輛由大坑往新社行駛的機車，疑似因超車發生擦撞。1名在國軍602旅服役的李姓上兵，不慎擦撞到護欄石墩彈飛，經送醫顱內出血嚴重不治；另外女騎士是雙腳和胸部挫傷無生命危險，全案由警方處理中。

(中國時報)