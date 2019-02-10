租屋男疑病大吐血 搶救不治

2019年02月10日 04:10 中國時報 馮惠宜 ）

台中：台中在太平租屋38歲的陳姓男子，疑似因疾病吐血，鄰居發現屋外屋內滿是鮮血，陳男倒臥血泊中嚇得報警！警方獲報後到場發現陳男已無生命徵象，緊急送往台中國軍總醫院搶救，一度恢復心跳，卻仍在17時25分宣告不治。

(中國時報)