相揪遊花博 樂鬧迎新春

2019年02月10日 04:10 中國時報 報導／吳曼榕 策畫／時藝多媒體

相揪遊花博 樂鬧迎新春圖片提供／時藝多媒體

歐米馬多功能抱枕花博限定價880元圖片提供／時藝多媒體

吉祥物小毛毯花博限定價480元／款圖片提供／時藝多媒體

馬克杯樂虎希望世上有情人都能「不分梨」，花博限定價880元圖片提供／時藝多媒體

DIY來虎小屋 花博限定價 980元圖片提供／時藝多媒體

新春年節，與親朋好友一同走春、購物、啖美食！台中花博各大園區官方紀念品商店推出超萌商品供民眾參觀選購。隨著春節連假進入尾聲，快把握最後機會，相揪作伙遊台中花博。

親子首選 立體可動木質拼圖

石虎家族及好朋友歐米馬可愛外型的立體木質動感拼圖，萌萌的吉祥物結合台灣特色農產品，輔以機械原理，讓拼圖巧妙動了起來，適合親子組裝，給你滿滿的花博美好回憶與成就感。

創意100% 不分梨馬克杯

台中水梨汁多味美，吃在嘴裡甜在心裡，設計師將梨子圖案結合石虎吉祥物，轉化為實用的繽紛馬克杯，蘊含「永不分梨」的意涵。

CP值最高「歐米馬多功能抱枕」

花博限定款-歐米馬多功能抱枕，飽滿厚實的超細絨毛觸感，親膚易清理，收納時是蓬鬆柔軟的抱枕，攤開瞬間變舒適實用的保暖坐墊，經濟實惠的兩用功能設計，精打細算的你絕不容錯過。

萌度爆表 吉祥物小毛毯

今年冬季一定要擁有的保暖單品：超萌吉祥物小毛毯，柔軟的毛絨材質，適合車上補眠、癱坐沙發追劇耍廢必備，大面積的毛毯舒適輕暖，收納方便，大人小孩都適用。

幸福系伴手禮 石虎巧克力

巧克力入口瞬間眼中心心滿布！花博紀念品推出幸福系伴手禮-石虎巧克力，濃郁的72%純味黑巧克力，口感滑順不甜膩，搭配5款可愛吉祥物圖案，不僅讓巧克力活潑生動了起來，更讓口中洋溢著滿滿的幸福感。

智慧植栽 DIY來虎小燈

來到花博除了拍照、賞花外，絕不能錯過種植的樂趣。「DIY來虎小屋」不用鏟子、灑水器或佔空間的笨重器皿，綠盎然小屋可安置桌面任一角落，即可輕鬆的體驗「播種＞發芽＞長成」的種植樂趣。

(中國時報)