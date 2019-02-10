花博搶購攻略 吉祥物帶著走

2019年02月10日 04:10 中國時報 報導／吳曼榕 策畫／時藝多媒體

3D種子立體卡片售價380元圖片提供／時藝多媒體

2018臺中世界花卉博覽會

農曆春節，和親友到各地走春、拜拜、搶福袋；即日起，臺中花博紀念品商店推出春節走春優惠活動，讓遊花博的民眾逛的開心、買得盡興，各式花博優惠商品數量有限，敬請把握機會。

小資族首選：大頭吉祥物吊飾筆

深受大小朋友喜愛的吉祥物吊飾筆，以花卉迷彩設計為背景，搭配設計師筆下的吉祥物繪製而成，可愛的掛飾隨著書寫的過程，在空中旋轉翩翩起舞，舒壓又療癒；現正推出任選2件300元的優惠活動，是小資族必買的花博萌物！

城市農夫：3D種子立體卡片

華麗卻帶點樸實的《3D種子立體卡片》，卡片設計結合種子種植，增添人與人間的連結性，傳遞出更多幸福。活動推出植栽優惠系列：3D種子立體卡片、DIY來虎小屋，任選1款9折，2款8折（可混搭）。

口碑熱銷：72%花甜蜜語巧克力

深受眾人喜愛的《花甜蜜語巧克力》，以72%純味黑巧克力製成，微微苦澀不甜膩的滑順口感，搭配4款花卉圖案製成，堪稱最火的花博送禮名物；花博商店更趕在情人節前夕，推出任選買一送一優惠活動，特價商品數量有限，敬請把握機會。

(中國時報)