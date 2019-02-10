陳明通為何對韓國瑜啞口無言

2019年02月10日 04:10 中國時報 主筆室

陸委會主委陳明通年前大動作拜訪高雄市長韓國瑜及民進黨籍台南市長黃偉哲，並宣稱將一一拜訪六都市長，希望與地方首長在兩岸互動上建立戰略協同共識。明眼人都看得出來，他的主要目標在韓國瑜，要與藍營民意天王打九二共識攻防戰。

韓國瑜選前明白喊出九二共識，大勝了對手15萬票，當選後當然要努力落實政見，讓貨出去、人進來，高雄果然發大財。發財人人所望，但九二共識碰觸了民進黨的底線。陳明通出面捍衛反九二共識立場，代表蔡政府仍然堅持政治掛帥，韓國瑜「政治0分、經濟100分」路線注定荊棘遍地。

什麼是九二共識？簡單講就是兩岸間「一個中國」的默契，兩岸都認為世界上只有一個中國，但台灣認為是中華民國，大陸認為是中華人民共和國。這樣的論述，獲得多數主要國家不同程度的認同，美國在《中美聯合公報》中聲明：「美國認識到，台灣海峽兩邊所有中國人都認為只有一個中國」這是美國台灣政策的核心，中美建交、美台斷交40年來未曾改變。《台灣關係法》建立在「美國的一個中國政策」基礎上，承認台灣「當局」的治理權，和台灣維持民間關係。

但民進黨不接受這種定位，對民進黨來講，台灣是台灣，中國是中國，不管名稱是中華民國或是台灣共和國、不論主張兩國論或是一中一台，反正台灣不是中國。陳水扁前總統企圖挑戰美國的定位，卻遭到羞辱；蔡英文總統則提出「中華民國憲政體制」論述，希望與大陸形成更模糊的共識，並未成功。

蔡英文總統當選後，極力避免提到中華民國，寧可創造「這個國家」新詞，文化部與教育部更雷厲風行修改教科書、去中華文化，明眼人都看得懂，大陸會是傻瓜嗎？兩岸關係無可避免陷入螺旋向下狀態。九合一大選慘敗後，蔡總統微調立場，開始提國號、唱國歌，元旦談話出現「堅持自由民主」與「守護主權」的新論述，春節談話進一步訴求「海內外華人朋友」，祝福「所有同樣有著農曆春節傳統的華人都能像台灣人一樣，享有自由、民主的好生活」。

蔡總統多層次的論述，自有其戰略或戰術的需要，也有其一定的號召力，但所有政治論述都不能迴避一個問題：「初心」。民進黨黨綱明明主張台獨，涉及選舉利益與執政權卻不敢面對，只好以修飾性質的決議文應付外在壓力，蔡總統連決議文都不願面對，只以個人演說提出形形色色的論述，希望獲得支持。論述可以模糊，「初心」不能改變，再精巧的論述終歸鏡花水月。

蔡總統強調守護主權，主權是國家至高、排他的權力，任何國家都要守護主權。問題是：蔡總統心目中的國家是哪個國家？是她就任時宣示效忠的中華民國嗎？或者，她效忠的是民進黨黨綱揭示的台灣新國家？

按照憲法精神，兩岸不是國與國關係，交流不涉及主權，但根據台獨思維，兩岸是國與國關係，交流就涉及主權。蔡總統強調守護主權，其實是跳過憲法，偷偷放入了自己的國家概念。蔡總統自己背叛中華民國，卻還要求別人守護主權，真是無比荒謬。

陸委會主委陳明通在高雄與台南的兩次談話中，都表達中央與地方應不分藍綠形成戰略協同，「拚經濟也要顧主權」，這句話看似善意其實非常諷刺。《兩岸人民關係條例》開宗明義5個字：「國家統一前」，陸委會作為兩岸條例的主管機關，陳明通作為陸委會主委，莫非假裝沒看到這5個字？請問陸委會主委到底在談什麼顧主權？請問蔡英文總統又為什麼派陸委會主委來跟六都市長談主權？

韓國瑜問：「政府的兩岸戰略是什麼？」讓陳明通啞口無言，為什麼啞口無言？因為蔡總統的兩岸戰略其實就是一邊一國，兩岸不相往來。但過去兩年多的實踐，這個戰略不只失敗，還遭到民意唾棄。人民選出韓國瑜等地方首長，就是選擇了九二共識作為新的兩岸戰略。

民進黨政府強調守護主權，名正言順的文字之下，其實講的是不要違背台獨立場與利益，對信奉中華民國、希望「兩岸好，台灣才會好」的韓國瑜與民眾而言，當然不能接受。我們想請問蔡英文總統：「主權到底是哪一國的主權？」請依據《中華民國憲法》回答，不然就大膽公開說出台獨，不要偷渡台獨。

(中國時報)