2019年02月10日 04:10 中國時報 主筆室

春節期間，不能免俗的，從南到北各宮廟都要抽一支國運籤，由於香火鼎盛的南鯤鯓代天府曾經抽出「武則天坐天」的詩籤，正巧當年蔡英文當選總統，被認為神準。

今年的國運籤，最受矚目的還是南鯤鯓代天府的籤，因為該廟預測國運一年比一年差，去年抽出下下籤被認為唱衰國運，為避免無端紛擾，廟方本想停辦，但請示神明後，未獲同意，只好續辦，可是廟方循例在大年初一抽籤的時候，抽完整桶60支籤始終未獲三聖筊，最後只好向五府千歲致歉。

這一結果引發各界議論，認為神明不願意明示，今年的國運之差可想而知。更有人戲稱抽光60支，就「只剩一桶（一統）」，預言今年的兩岸關係恐怕嚴峻。

此外，北港的朝天宮大年初四抽出的國運籤，約有「以和為貴」之意，其他的像是奉天宮、天后宮、福興宮，抽出來得多是屬於中上籤。至於工業與商業的籤多是上籤，顯示經濟情況逐漸好轉，兩岸只要擴大交流互動，「人進得來，貨出得去，錢跟著來」，非常符合韓國瑜的口號。

各宮廟抽出來的詩籤準不準？其實，只要對時勢稍加關注，誰都能對今年的國運說出個所以然來。詩籤也多半是順應人心的一種顯示，更重要的是解籤，詩雖然一樣，解籤則是隨人而異，每個人都可以有自己的解讀。

所以，國運籤就像是去找算命師一樣，只能參考，不能當真。畢竟命運掌握在自己手中，今年的國運要好，主政者當然要順應民意，為所當為；如果逆勢而為，國運必差。或許國運籤正是給當政者的一點警示吧！

(中國時報)