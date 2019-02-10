國運籤，你信嗎
中國時報
主筆室
春節期間，不能免俗的，從南到北各宮廟都要抽一支國運籤，由於香火鼎盛的南鯤鯓代天府曾經抽出「武則天坐天」的詩籤，正巧當年蔡英文當選總統，被認為神準。
今年的國運籤，最受矚目的還是南鯤鯓代天府的籤，因為該廟預測國運一年比一年差，去年抽出下下籤被認為唱衰國運，為避免無端紛擾，廟方本想停辦，但請示神明後，未獲同意，只好續辦，可是廟方循例在大年初一抽籤的時候，抽完整桶60支籤始終未獲三聖筊，最後只好向五府千歲致歉。
這一結果引發各界議論，認為神明不願意明示，今年的國運之差可想而知。更有人戲稱抽光60支，就「只剩一桶（一統）」，預言今年的兩岸關係恐怕嚴峻。
此外，北港的朝天宮大年初四抽出的國運籤，約有「以和為貴」之意，其他的像是奉天宮、天后宮、福興宮，抽出來得多是屬於中上籤。至於工業與商業的籤多是上籤，顯示經濟情況逐漸好轉，兩岸只要擴大交流互動，「人進得來，貨出得去，錢跟著來」，非常符合韓國瑜的口號。
各宮廟抽出來的詩籤準不準？其實，只要對時勢稍加關注，誰都能對今年的國運說出個所以然來。詩籤也多半是順應人心的一種顯示，更重要的是解籤，詩雖然一樣，解籤則是隨人而異，每個人都可以有自己的解讀。
所以，國運籤就像是去找算命師一樣，只能參考，不能當真。畢竟命運掌握在自己手中，今年的國運要好，主政者當然要順應民意，為所當為；如果逆勢而為，國運必差。或許國運籤正是給當政者的一點警示吧！
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。