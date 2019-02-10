當大陸戰鷹繞著寶島飛

2019年02月10日 04:10 中國時報 王欽

春節前夕，大陸解放軍空降兵部隊的官方微信公眾號「我們的天空」發布新歌《我的戰鷹繞著寶島飛》，影片中出現不少台灣畫面，其中尤以台北101大樓出現一枚空降兵徽章，頗能引起台灣輿論關注，站在台灣的角度來看，這一畫面不無挑釁意味。

對此，國防部也在臉書上發布影片回應，稱國軍守護國人的承諾永不缺席，並強調春節戰備不打烊，表現出濃厚的反擊意味。

與此同時，陸委會也做出強硬回擊，稱大陸不放棄武力犯台，可以在此時刻進行挑釁，破壞台海現狀及升高區域緊張情勢，北京的恫嚇行徑，只會讓台灣民眾厭惡反感，讓全世界愛好自由民主的國家更支持台灣。

不過，這種回擊還是停留在文宣層面，側重於對內安定民心，但卻阻止不了大陸軍方頻繁繞島飛行的既成事實，而且，陸委會所謂增加台灣民眾「厭惡反感」的說法，也頗有一廂情願之感，與民調呈現的現實並不相符。

美國杜克大學委託政治大學選舉研究中心所做的2019年「國家安全調查」就顯示，在超過半數主張維持現狀的背後，大多數民眾之所以反對台獨的原因恰恰是因為對兩岸戰爭的擔憂。具體而言，有50.5%的台灣民眾對兩岸未來因為統獨問題發生戰爭感到擔心；有49.9%的民眾同意，只要台灣宣布獨立，大陸就會武力攻打台灣，只有39.4%的人不同意這一看法。在此基礎上，有60.3%的民眾坦承，如果台獨引發戰爭就不會支持台獨。

這一調查結果說明，台灣民眾之所以不支持台獨，最大的原因就在於對大陸武力犯台的擔心，而並非來自於國族認同和統獨主張，形成鮮明對比的是，當問到如果台獨不會引發戰爭的時候，就有62%的民眾表示支持台獨。

這一結果也說明，大陸堅持不放棄使用武力，以及近年來已經逐步形成慣例的繞島飛行，確實有其實際的意義，並且已經對台灣民心產生確定的影響。

既然大陸的「軍事恫嚇」已成為防堵台灣民情日趨獨立的關鍵因素，對大陸來說，最為理性的選擇就是繼續加強軍事準備，避免台灣民情發生本質變化。相應地，台灣官方的反對與批評不會對大陸的決策產生絲毫影響。

當然，台灣不會因此就停下批評和回擊的動作，結果就是讓兩岸軍事宣傳不斷升級，而導致兩岸敵對情緒的進一步激化。問題在於，大陸的軍事動作是有備而來，也是有的放矢，而台灣方面卻似乎找不到自己的方向，正是所謂的「不知為何而戰」。在這種情況下，蔡政府的相關批評就演變成對大陸的負面宣傳，而流於賺取一黨政治利益的口水戰。

從長遠來看，這種真議題和假議題的對決，只會讓台灣在缺少方向的路上繼續沉淪，坐視兩岸軍事差距的擴大以及兩岸民心的日漸疏遠。雖然民進黨或許可以從中進行政治動員，但卻無法改變台灣民眾心中最深層的擔憂，因為對台灣民眾來說，是希望能夠實現兩岸和平，兩岸和平的鑰匙既掌握在大陸手中，也掌握在台灣的執政者手中，而當後者沒有方向的時候，台灣民眾也就只能將希望寄託在前者身上。

(中國時報)