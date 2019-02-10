2019年02月10日 04:10 中國時報 胡幼偉

華航機師春節罷工，影響數千旅客權益，華航高層與交通部事前已知事態嚴重，卻不朝維護乘客權益第一的方向積極進行危機管理，致使華航的公共信賴及政府威望受損，造成機師、華航、旅客、政府四輸的敗局，確實令人不敢置信。

這起罷工雖是勞資糾紛，但事涉數千乘客權益，也影響幾十家旅行社的正常作業，便不只是華航的內部問題，而是嚴重的交通危機。華航機師對勞動條件迭有怨言，已非突發事件，數月前就有跡象。細看機師工會的幾大訴求，關鍵還在於是否真有疲勞駕駛問題。因為這涉及飛安，交通部既是主管機關，又是華航的最大股東，華航所有董事也都是官派，怎可說對華航的勞資糾紛，只有建議權？

交通部理應會同勞動部，詳加調查問題真相。若華航對機師的人力派遣，確有造成疲勞駕駛疑慮，早該要求華航拿出具體方案改善。若調查結果顯示無此問題，機師其實另有所圖，也應針對可能爆發的機師集體罷工，早做人力調度預備。如果真有危機管理知識與能力，無論如何，不會讓機師罷工影響乘客權益才對。

華航高層說對一件事，現在航空業競爭激烈。國人要搭飛機，早有多種選擇，特別是年齡較輕，旅行預算有限的人，多半選搭外籍航班，寧可多花點轉機時間，也不購買華航較貴的直飛航班。何況，在國人心中，華航的飛安紀錄也有陰影，因此，如何先穩定機師素質及勞動條件，讓大家對華航有信心，絕對是華航的首要之務。可如今，罷工事件爆發，勞資激烈相互指責，機師情緒不穩，若內部人力資源問題沒有徹底解決，就算罷工結束，大家對華航的信賴必然更為低落，誰敢冒險去搭機師情緒不穩的班機呢？

多年來，華航班機飛往世界各地，已被政府賦予國家主權宣示於國際的一種象徵。所以，再怎麼樣，華航不能不存在，政府對華航的投資與改善不能停滯不前。此所以不管哪一黨執政，必然要全盤掌控華航高層人事。

但比較國民黨和民進黨對華航的掌控，前者至少還知道要用台灣一批了解飛行的內行人來領導華航，只是在公司治理及飛安嚴格管控方面，不夠現代化。到民進黨執政時，卻是用外行人來操控華航，導致公司內部士氣低落，上下離心、糾紛不斷。自上次華航空服員罷工事件後，華航高層及交通部顯然還是對華航的特殊屬性及華航的必須穩定拋諸腦後又輕忽怠慢，絲毫沒有危機管理及加強內部溝通的能力，以至於這次再發生更嚴重的機師集體罷工事件。

如果政府還承認華航存在的特殊意義及重要性，就必須承認，華航的事，就是政府的事，並應立刻強力介入，先向機師工會承諾，會徹底檢討華航機師的勞動條件，換取工會同意立刻結束罷工，以維護乘客權益。然後，就要全面檢討華航的公司治理問題。政府既然是華航的大老闆，強力整頓華航，就是政府不惜任何代價也要完成的任務。（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)