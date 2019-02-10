吵死人的「宜居之島」

2019年02月10日 04:10 中國時報 杜震華

約莫30年前，筆者從美國念書告一段落回台，看到台灣正欣欣向榮：捷運如火如荼地開挖，到處是壅塞滿載的公車，帶著沙丁魚般的乘客，時而低吟喘息、時而呼嘯急駛，帶著我奔馳…。

搭公車時，我的心臟經常被拚命三郎般的司機嚇到幾乎跳出，經常要閉上眼睛，以免受不了似乎即將要發生在眼前的車禍。在大馬路和巷子的交口經常看到居民亂丟垃圾形成的垃圾堆。過馬路時，幾乎都要用手帕矇著鼻子來阻隔灰塵，我在美國已經開了好幾年車，但看到台灣馬路上的亂象，約有半年時光根本不敢開車。

30年過去了，我看到台灣的進步：捷運一條條地通車、公車大量地減少、公車硬體和服務都顯著進步、空氣變好許多、垃圾堆消失了、車輛禮讓行人狀況大幅改善。所以，台灣現在變成一個「宜居之島」了嗎？不是說，台灣在不少「宜居」評比中的表現，都令人驚艷嗎？不錯，感謝全民健保和低物價，在一些國際宜居評比中，台灣都表現不俗；但這些評比大概都沒有列入「噪音」的考量。另外，在住宅區域，若餐廳或工廠噪音過大會受居民檢舉受罰，某種程度已經獲得控制；然而在都會公共領域中的噪音，特別是道路，和30年前比較可說是幾乎沒有減少。

30多年前我在美國念書，等公車時只要不特別注意，就會被按規矩靠站停車的公車跑掉，因為它們的引擎聲小到沒注意聽就會聽不到，所以只要太專心和朋友聊天，或拿著報紙看報，公車就很可能跑掉，一般國人會覺得不可思議，卻是千真萬確。在台灣，許多公車遠遠過來，都像是坦克車的陣仗，震耳欲聾的噪音讓你不可能不知。不只是公車，許多摩托車也如入無人之境，甚至拔掉滅音器；更惡劣的是三更半夜或清晨就在巷子內呼嘯而過，擾人清夢。每次我被噪音吵醒或被即將進站的公車聲嚇到，都會懷疑我是否身處於「第三世界」國家。

我們也有環保署，也有《噪音管制法》，但為何30年了，我們還生活在一個充滿噪音的國度，沒有多大的進步？我不敢說環保署或交通部失職，但是否可以請這兩個部會合作研究一下，如何讓這個層面的台灣，可以和先進國家接近些，讓我們不必每次在看到台灣名列宜居國家行列時，都不禁要懷疑：一個充滿噪音的國度，配得上稱為「宜居之島」嗎？在所有我曾拜訪的先進國家，真的沒見過哪國的街道像我們這樣「吵死人」的！（作者為國立台灣大學國發所副教授）

(中國時報)