2019年02月10日 04:10 中國時報 楊雨亭

美中貿易戰興起後，各方議論紛紛，有一點是被忽略的關鍵因素。美國表面上聯合日、英、法等國，以華為通訊的安全及5G的規格問題為由，禁止使用中國的相關產品，實際上的政策是封鎖中國大陸的國際技術合作。這將造成大陸主要的資訊產品與技術只能依靠國內以及第三世界的市場為生，其後果就是幾年之內，中國的技術將和世界的主流技術與市場嚴重脫節而萎縮，從而其產品功能也將失去創意的源頭而固化；最終，中國的技術和產品變成自成一格的型態，走上早年蘇聯工業發展過程中的技術單一化，無法繼續進步而被淘汰。

近日，大陸上的輿論呈現兩極化，一方面，是民間一些狂熱民族主義式的「中國可以說不」、「一切可以完全自力更生」話語，這是毛澤東思想根深蒂固的延續；另一方面，是資訊界資深領導人及中共高層官員的低調處理。這反映出長期以來中共革命內涵的矛盾性，毛澤東相信民粹力量可以「超英趕美」，而務實派如劉少奇、周恩來等則了解中國現代化必須向資本主義取經。

文革以後，中共面對一窮二白的現實，摸著石頭過河，從公有制的社會主義基礎上，逐步地採取經濟開放政策，30多年來形成了共產國家發展資本主義成功獨一無二的模式。然而，在一時興盛的外表下，忽略了這一切的發展根源是以歐美文明為基礎，和中共原生的馬克思列寧主義和毛澤東思想與政治制度之間存在著不易化解的衝突，卻認為在人類文明史上，中國發展出有別於西方民主制度與自由經濟的另一種成功的政經模式，可以領導第三世界跨越西方經過文藝復興與啟蒙思想過程的文明，也就是「一帶一路」的偉大工程，其中雖有生產過剩的需要，但是也絕對是中共意識形態的表現。這激起了西方國家與日本的高度警覺。

大陸由於過去長期被圍堵與自我封閉，近年來雖大幅開放，卻沒認識到文明的進展需要對話。西方國家的技術進步來自於充分的交流，而且重要的關鍵技術在理論上和規格上是公開的，尤其是資訊安控方面。美國認為中國的通訊產品可能留有後門，其實美國早就要求美國自己企業出產的資訊軟硬體產品留有後門，以防恐怖分子的攻擊，這是一部分的理由，主要是要能讓美國監視世界，前年發生的史諾登事件只是整個情況的冰山一角。

大陸在資訊工程的基礎認識以及發展規範上，還落後以美國為首的西方國家相當距離。因此在美國發動的貿易戰中，了解到學習西方的敦克爾克撤退不但不是恥辱，其實是一種勝利。然而既然要透徹學會西方的船堅炮利，西方的撤退等於勝利的概念也必須學習。 （作者為作家）

(中國時報)