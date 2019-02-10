尋找風中畫師
已故電影看板畫師李松濱的作品，小林旭主演《東京飛龍兒》。（趙家麟攝）
已故電影看板畫師李松濱，生前在台南街頭作畫的場景。（本報資料照片）
他們的畫布大小無極限，他們只有6罐油漆，卻能創造萬種色彩，他們都是超級影迷，對電影有愛，他們在風中作畫…
熟悉台南的朋友都知道，全美戲院保留一整面外牆，懸掛多幅電影看版畫師顏振發的作品，這處別開生面的露天畫廊，見證了顏振發長達半世紀的「風中畫師」生涯，有時還能在這裡看到他作畫的身影。
外媒報導 老畫師聲名大噪
顏振發說，「手繪看板有人的味道和溫度，印刷品無法取代。這是台灣電影文化的一部分，少了手繪看板，台灣電影文化就不完整。」
顏振發近年透過CNN、BBC等外媒的報導而聲名大噪，除了受邀為時尚品牌Gucci繪製外牆廣告，年初還赴香港為重新上檔的《霸王別姬》畫看板，馬不停蹄。
全盛時期，顏振發一個月可以畫上500幅看板，他從《王哥柳哥》、邵氏武俠片、瓊瑤電影畫到《阿凡達》，一畫50年，筆始終停不下來，至今乃每天作畫。
電影人生 讓心跟著海浪走
儘管手繪看板已完全被電腦大圖輸出取代，顏振發仍然一生執著，無怨無悔，從沒想到要收山。他想起當兵時被分發到馬祖，在驚濤駭浪中執勤，全部隊只有他一個人不會暈船，因此常被賦予特別任務。
「我從那個時候開始就知道，怎麼讓自己的心跟著海浪走，該起伏的時候起伏，該定下來的時候定下來，就跟我日後在風中作畫一樣。」
顏振發1953年生於台南下營，在家中排行老大，底下還有5個手足，初一染重病休學在家休養2年，閒來無事照著報紙上的電影小廣告塗鴉，竟畫出興趣來。18歲時透過姑姑友人的介紹，到台南市區當學徒畫電影看板。
「那個時候一個月只有200塊不到薪水，一天只能吃兩餐，加上病才剛養好，身體快受不了，但是還是覺得畫畫很好玩，又可以看免費電影，所以投入很深。」
(中國時報)
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