愛畫成痴 筆觸沒人學得來

2019年02月10日 04:10 中國時報 邱祖胤 ／專訪 ／專訪

因為有免費電影可看，剛入行前幾個月，顏振發和同伴比賽誰的電影看得多，曾創下一天看7部的紀錄。他對國片著迷過一陣子，特別喜歡《汪洋中的一條船》、《養鴨人家》，「看到目屎都要流下來。」對於洋片，他獨鍾《法櫃奇兵》，對片子裡的冒險情節與大場面印象深刻。

不過再怎麼著迷，也比不上武俠電影的魅力，尤其是狄龍、姜大衛的電影，顏振發幾乎每部都看，對邵氏影片、明星更是如數家珍。

顏振發曾畫過由狄龍、姜大衛主演的《雙俠》大型看板，由21片看板組成、高達3層樓，畫面傳達俠義精神及威猛氣勢，顏振發自己相當滿意，也引起同行注意。

「最重要的就是那個筆觸，還有一定要把人的精神畫出來。」顏振發未曾收過半個徒弟，因為「現在的小孩不能被念，也沒耐性，根本進不了這行」。 顏振發憑著熱情，獨自度過好幾個在風中作畫的日子。

不過，熱情終究抵不過現實的變化，電影看板這行業的光景已過，工作變少了，時間變多了，2009年，顏振發以56歲之齡拜師學油畫，一來不想讓筆停下來，二來希望能更上層樓，在匠人與藝術家之間，找到一條屬於自己的路。沒想到一畫就上手，還兩度入選南瀛美展。「以前只要6罐油漆、6枝刷子就可以畫，現在一口氣要用50多種顏色，反而有點亂了手腳。」

顏振發就是一個繪畫痴人，一提繪畫就帶勁，興致一來就帶人去看自己的畫。10年下來，油畫已累積近百幅，從台灣鄉土畫到美豔裸女，最希望能辦個展，持續為台灣這片土地留下更多美麗的風景。

(中國時報)