謝森山守護手繪溫度
「只要想畫，總是有辦法。」同樣習慣在風中作畫，現年74歲的電影看板畫師謝森山，數十年來從沒有一天放下畫筆，年輕時為了更上層樓，竟從桃園騎腳踏車到台北西門町，用手電筒照著電影街的看板摸索研究，徹夜未眠，如此不斷精進，不但闖出一片天，更被文化總會列為台灣百工匠人之一。
謝森山1946年生於台中，後搬遷至桃園，小時候經過桃園大廟「景福宮」旁的「小西門町」，看到戲院前的手繪看板，總是流連忘返，心想：「如果這些看板是我畫的該有多好。」從此立志當一個電影看板畫師，15歲進入東方廣告做學徒，開啟長達半世紀的風中畫師之路。
也是謝森山有天份，別人3年4個月才能出師，他竟然2年就出師，獨挑大樑，當時的電影看板由數塊180公分見方的木板組成，有時會用到20片以上，畫師必須先在板上打格子、畫輪廓、分色，最後再依原圖繪製。謝森山說，這些基本功多半沒多久就能熟能生巧，差別就在立體感及人物神韻的掌握。
「光影最重要，光影的細節不足，連衣服看起來都會軟趴趴，色彩也出不來。」謝森山說，電腦輸出也許精確無比，比真實還要真實，但手繪的筆觸就是不一樣，「那個溫度及感受，是電腦無法取代的。」
謝森山至今難忘17歲那年，和師兄兩人從桃園騎著腳踏車到西門町，然後拿著手電筒照著電影看板，分析台北畫師的風格及特色，好幾個晚上如痴如醉，一點都不想睡。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。