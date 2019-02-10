2019年02月10日 04:10 中國時報 邱祖胤 ／台北報導 ／台北報導

「只要想畫，總是有辦法。」同樣習慣在風中作畫，現年74歲的電影看板畫師謝森山，數十年來從沒有一天放下畫筆，年輕時為了更上層樓，竟從桃園騎腳踏車到台北西門町，用手電筒照著電影街的看板摸索研究，徹夜未眠，如此不斷精進，不但闖出一片天，更被文化總會列為台灣百工匠人之一。

謝森山1946年生於台中，後搬遷至桃園，小時候經過桃園大廟「景福宮」旁的「小西門町」，看到戲院前的手繪看板，總是流連忘返，心想：「如果這些看板是我畫的該有多好。」從此立志當一個電影看板畫師，15歲進入東方廣告做學徒，開啟長達半世紀的風中畫師之路。

也是謝森山有天份，別人3年4個月才能出師，他竟然2年就出師，獨挑大樑，當時的電影看板由數塊180公分見方的木板組成，有時會用到20片以上，畫師必須先在板上打格子、畫輪廓、分色，最後再依原圖繪製。謝森山說，這些基本功多半沒多久就能熟能生巧，差別就在立體感及人物神韻的掌握。

「光影最重要，光影的細節不足，連衣服看起來都會軟趴趴，色彩也出不來。」謝森山說，電腦輸出也許精確無比，比真實還要真實，但手繪的筆觸就是不一樣，「那個溫度及感受，是電腦無法取代的。」

謝森山至今難忘17歲那年，和師兄兩人從桃園騎著腳踏車到西門町，然後拿著手電筒照著電影看板，分析台北畫師的風格及特色，好幾個晚上如痴如醉，一點都不想睡。

(中國時報)