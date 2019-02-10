陳國基只畫偷不走的美景

2019年02月10日 04:10 中國時報 邱祖胤 ／台北報導 ／台北報導

「家鄉的好山好水，比電影還好看，永遠都看不膩。」現年58歲的電影看板畫師陳國基，永遠難忘青少年時期投入電影看板繪製工作，以及在風中作畫的美好時光，雖然這個行業沒落了，他卻依然持續作畫，輾轉在廟宇、民宿的圍牆及公共空間作畫，接受委託創作，畫筆從來都沒閒下來。

陳國基說，在公共空間彩繪有一種難以言喻的成就感，「尤其看到民眾駐足欣賞時，特別有感覺，因每幅作品都是我自己一筆一畫堆疊出來的，努力的心血被看見，真的很滿足。」

陳國基家住花蓮新城鄉康樂村，國中畢業後就跟著師傅學習繪製電影看板，同時兼修油畫及佛像畫，花蓮7家戲院都跑遍，由於電影看板全部由手工繪製，一幅得花上3到4個工作天，費時耗工，但長期磨練下來，功夫都在身上。

可惜隨著印刷產業進步，手繪圖像逐漸被電腦大圖輸出取代，上個世紀90年代開始，就幾乎沒有電影看板畫師存活的空間，陳國基不得不轉而靠接案維生，接受委託在民宅牆上畫廣告，或到廟宇彩繪神像。

陳國基表示，他一直在找尋新的出路，不願放棄繪畫這條路，因為創作的成就感與歡喜，只有畫畫的人才知道。數年前，陳國基分別為母校康樂國小及北埔派出所作畫，打造海景籃球場及櫻花派出所，引起鄉親及遊客的讚歎，更被喻為「偷不走的美景」，陳國基表示，他將持續畫下去，一如過去畫電影看板一樣，為民眾留下更多美好的畫面。

(中國時報)