Selina花3個月 蛻變腰瘦美

2019年02月10日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

Selina去年參加大陸真人秀《加油好身材》，每天拚運動健身。（取材自臉書）

Selina目前持續運動，努力維持好身材。（取材自臉書）

任家萱（Selina）去年參加浙江衛視真人秀《加油好身材》，3個月內拚健身、運動、控制飲食等，讓自己身材完全小1號，體脂從原本的近30，逐漸下降到約25，體重則瘦下至少4公斤，身旁好友看到她皆驚呼：「怎麼這麼瘦！」讓她相當開心：「真的好爽！每件衣服都太大，全部都不合身了。」

Selina健身有成，她表示，自己不看體脂、體重的數字，在意的是身材線條，「我看自己身上的線條就知道，如果脂肪沒減，身材就會變很壯，飲食、運動都要搭配一起做，才會均勻瘦下來。」

自製健康大鍋炒

談到過年期間家家戶戶少不了高熱量的年菜、零食，很多人都擔心過完年後發胖，Selina以自己的瘦身經驗向《中國時報》讀者分享健康減重的撇步，她表示在飲食上要戒掉酒精飲品，控制攝取澱粉的量，主要在白天攝取澱粉，包括地瓜、糙米飯，不吃重鹹、麵包、麵條等。

她在工作之餘，幾乎都親自下廚，發明了「健康大鍋炒」，烹飪時先使用蒜頭爆香，再下洋蔥一起炒增添甜味，加入海鮮、梅花豬肉、糙米飯、蛋，料理重點是菜、肉及蛋較多，飯的量很少，她提醒鹽、醬油的量要斟酌使用，「我用的醬油會加水稀釋」。她開始料理健身菜單後，也學會使用香菜，「加香菜有香味，吃了就不膩，健身能吃到這個好滿足。」

Selina分享每周仍有一天是開心日，可以品嘗最愛的麻辣鍋、滷肉飯、熱炒等，笑說：「不然我覺得不吃愛吃的東西，真的不可能，太痛苦了，好崩潰。」而她也努力健身，1天運動2回合，一早起就先空腹做有氧半小時、或在家中使用滑步機、跑步機等，下午找健身教練上課2小時，她坦言「我不是愛運動的人，好累」，但為了好身材、健康的體態，仍拚命去完成目標。

任容萱陪同運動

Selina相當有毅力，也會邀妹妹任容萱陪她運動，「我妹很認真，有自己的運動習慣，我一沒運動，妹妹就會溫馨提醒該運動了。」並提到養成運動習慣後，身邊同事稱讚她外表變年輕至少3歲，讓她相當開心。

她表示運動後，身體的放鬆是很重要的環節，教練會帶著她拉筋，她也會使用運動按摩滾筒來放鬆肌肉，她之前跑步後懶得放鬆，導致足底筋膜炎，現在會強迫自己1周至少4天都要用滾筒放鬆，才不會讓足底筋膜炎再度復發。

(中國時報)