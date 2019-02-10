Selina盼新桃花「個性列第一」

2019年02月10日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

S.H.E去年告別老東家華研國際，Ella（左起）、Hebe、Selina各自成立公司。

任家萱（Selina）與任爸、媽媽、妹妹任容萱，一家人感情融洽，相當孝順的Selina，每年過年包6位數紅包給父母，去年她還送父母到歐洲坐遊輪遊玩15天，粗估花費近7位數，她笑說：「我一收到帳單，果然好啊!看到爸媽拍回來的照片，這錢花得值得。」她認為旅行團團員都與父母年齡相仿，看到父母出國玩得愉快，她也很開心，預計每年犒賞父母出國旅遊。

她曾帶父母到義大利、日本、峇里島等度假，過年期間也會安排全家人出國放鬆，她覺得台灣年節時又溼又冷，最愛去熱帶島國避冬，原先以為父母不愛去沒什麼知名景點的海島，不料父母去年在峇里島待7天，玩得不亦樂乎，「他們每天在飯店裡面也不用出去逛，就覺得在度假，不然上次去義大利一直看景點，老人家體力不好，又有時差、真的好累。」

S.H.E去年9月和老東家華研國際約滿後，各自出走成立工作室，Selina創立「任真美好」、Hebe自組「樂來樂好」、Ella與老公賴斯翔成立「勁樺娛樂」，外傳3人與華研不斷研擬將來的合作方案，多次討論後仍無結果，3人請來Selina的前夫、律師張承中（阿中）協調，Selina表示，原本都是3人一起去跟華研談，但畢竟法律合約對她們來說較不易懂，「Ella剛好只認識這位律師朋友，他也很願意就太好了！」

Selina坦言，此事對雙方來說都很重要，各自想要擁有、堅持的，過程中不容易找到一個平衡點，「我們知道往好的方向前進，相信有好的結果。」並提到近來與阿中時常討論合約，私下常聯繫，互動良好。

而她和妹妹現在都單身，參與大陸湖南衛視真人秀《女兒們的戀愛》頗受好評，Selina表示媽媽個性浪漫，希望她們多出去玩、認識新朋友，任爸則認為有無談戀愛都無所謂。

談到新年新希望，Selina期待有新桃花，「以前有點封閉，現在參加新節目，體會到新年不用太設限」，她大方分享擇偶條件，年齡不設限，希望另一半高、帥、有經濟能力、善良、愛她的家人朋友狗、喜歡旅遊等，直呼「個性很重要」！

(中國時報)