林哲熹賜名愛犬代主受罪

2019年02月10日 04:10 中國時報 李承陽 報導

林哲熹（右）在《奇蹟的女兒》中講台語。

貝狗跟主人林哲熹有無法割捨的緣分。（盧禕祺攝）

去年影視作品爆發的林哲熹，一整年幾乎都沒時間喘口氣，借走春之名，帶首次曝光的愛犬「貝狗」遊寶藏巖。

貝狗是林哲熹養的4歲法鬥，人狗有無法解開的羈絆，他說：「之前有算命老師算叫我改名『林豐原』，但我又不喜歡這個名字，想說自己養的狗每天都在身邊，把牠取名林豐原，也可以當作幫我添好運。」貝狗從小就有毛囊蟲跟皮膚病，找遍獸醫診所都無解，起初並不是一隻好命的狗。

貝狗改名轉好運

「養了這隻狗，就像是有小孩，小孩天生就有這些病，我也體會了束手無策痛苦的感覺。」某次林哲熹的爸爸不經意告訴他，據傳寵物狗不適合取人名，不是每隻狗的命格都能承受得了，就在他幫狗改名不久，就有人介紹他去一間獸醫，沒想到就在那間診所治好了貝狗的病。

回想起來，林哲熹說：「好像這隻狗替我受了2年苦。」因為平時工作忙，能遛狗的時間也不多，這也是他第一次帶貝狗來寶藏巖晃晃，平日回到家，狗比他還有地位，他要負責陪狗聊天，不過貝狗也會保護主人，平時不太叫的牠，只有感覺林哲熹有危險的時候會開金口。

90歲奶奶罹失智

林哲熹老家在彰化鹿港，國中就離家到林口讀美術班，高中念台中一中，大學就來到台北讀北藝大，從鄉下到都市、都市到首都，自認適應力很強，形容自己是「交界人」，「就像寶藏巖一樣，下面是熱鬧的師大商圈，一上來給我的感覺又不像台北市，這邊很適合喘口氣。」在寶藏巖，一方面可以遠望台北市的風景，還有展覽、咖啡廳，亦可爬山。

去年工作忙碌，扣掉年假，林哲熹只回家2次，他說：「奶奶這幾年老化非常快，最近這次回去，她就不認得我了。」最惋惜的是，以往影視作品都是講中文，奶奶聽不太懂，演出生平第一部講台語的戲《奇蹟的女兒》就要上映，高齡90歲的奶奶卻已罹患失智症。

以心為年度漢字

揮別舊的一年，林哲熹為自己選出的年度漢字是「心」，「無論是演出的題材還是工作狀態，我都要面對自己的心。」他今年接連拍攝兩部戲《我們與惡的距離》跟《遺失的1/2》，分別是他演藝生涯最黑暗和最明亮的作品，經過洗鍊後，新的一年心更有力量。

(中國時報)