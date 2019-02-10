費玉清皮帶繫15年不為節儉
費玉清昨晚唱到〈晚安曲〉時，面對滿場歌迷再度淚崩。（羅永銘翻攝）
費玉清（小哥）告別演唱會9日（初五）在台北小巨蛋舉行第2場，依然吸引萬名粉絲來向他道別；他開唱風格簡單，幾乎都是「一套西裝、一杯水、一個人、唱一整場」，多年來對演出、造型的「一成不變」即是他的招牌，不以花稍造型博人眼球，一如他敦厚樸實的個性。
網傳他曾有一條皮帶用了15年，直到破損才買新的，但小哥並非因為節省，而是他在舞台上唱歌時，必須著用柔軟的皮帶，才能在最自在的狀態發揮出最好的歌唱實力。他也不喜歡麻煩造型師，因此雖有不少名牌主動表示願意贊助服裝，但他全都婉拒。
老師傅打理20年
他演出時身上永遠是一套西裝，個性念舊的他，20年來固定找同一個老師傅量身訂製西裝，小哥曾受訪表示：「他知道我身材的優缺點，抓得到我的線條，所以我就一直找他給我手工做西裝。」西裝款式一致，唯有顏色不同，像是曾有黑色、藏青、咖啡、淺灰、淺米色，甚至粉紅色等變化，忠於自己的獨特品味。
買名牌只為耐用
不過小哥偶爾也會購買名牌服裝，他偏好低調、休閒的款式，例如愛馬仕的衣服、LV的皮鞋等，因他認為，東西若買好一點，就可以用久一點，最近他常穿的大衣更已經穿十年了。
他前晚演出首登故鄉舞台，就超時8分鐘，須繳5.25萬元超時費，小哥面對滿場歌迷有滿腔的千言萬語，更讓向來人前堅強的他兩度哽咽落淚，「我永遠不會再出現了，今晚彷彿就是一個永別。」令人不捨。
(中國時報)
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