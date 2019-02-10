八三夭初五開工港都謝票

2019年02月10日 04:10 中國時報 蔡琛儀 ）

八三夭將在3月23日首次唱進高雄巨蛋，9日（初五）現身高雄，舉辦高雄場演唱會全台唯一一場「感恩簽票會」活動，團員們為此提早收假，鼓手阿電和剛當爸的貝斯手霸天前一天就到高雄，霸天還抱著兒子場勘。

主唱阿璞補充：「其實我們今天在這裡有很多意義，除了想謝謝大家，也跟大家拜個晚年、還有提早過情人節。西洋新年1月1日就是在高雄開唱、現在農曆新年的開工也是在這，覺得跟高雄很有緣分！」

適逢農曆春節期間，八三夭特別準備限量的豬年紅包袋送給前500位歌迷，下周就是西洋情人節，他們也特別準備5束玫瑰花，團長小橘選了一位已婚男士，讓他可以借花獻佛送給身邊的老婆，也預祝現場所有人情人節快樂。

昨簽票會現場也率先曝光「一事無成的偉大」高雄場演唱會主視覺的巨幅海報，是由享譽國際的手繪電影看板大師顏振發親自繪畫，連團員都沒看過，讓他們驚喜不已。即日起自3月22日將展示在高雄「MLD台鋁生活廣場」，演唱會當天移至高雄巨蛋。

(中國時報)