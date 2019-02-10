許富凱曹雅雯玩拼豆「拚出成績好奮鬥」

2019年02月10日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

許富凱（左）、曹雅雯一起玩拼豆，相當享受製作過程。（羅永銘攝）

許富凱自創「狗來富」（左）、曹雅雯的作品「招財貓」，很喜氣，他們預告將在各自臉書直播抽獎送粉絲。（羅永銘攝）

許富凱、曹雅雯為同門，私下認識逾10年，默契極好，年前一起製作拼豆，許富凱現場創作作品「狗來富」，曹雅雯則構思「招財貓」，他表示拼豆很療癒，適合放空、紓壓。

高中時讀美容美髮科的許富凱自豪說：「以前很常做這些手工細膩的東西。」每次都會做到忘我，相當享受，並提到拼豆很適合小朋友玩樂，操作時可以訓練小孩的手部肌肉，他笑說：「我會帶我姊姊的小孩來玩。」並祝福大家玩拼豆，「拚出好成績，好奮鬥。」

曹雅雯過年陪家人

曹雅雯自認不擅長手作小物，當天她挑戰完拼豆後，直呼：「很簡單！」提到現場有老師教導，製作時都是一個蘿蔔一個坑，非常好上手，她坦言只會寫字、化妝，其餘手作物品都不拿手。憶起念書時期的家政課，需要縫出一塊抹布，她無論多認真縫，成品總是歪歪斜斜的，讓她被家政課老師責罵、退貨，最後只好請到媽媽出馬幫忙才過關。

兩人出道以來，每年除夕夜都在外工作，鮮少與家人一起過年，但曹雅雯今年過年未安排工作，特地在台南陪伴父母親友，她表示因高齡近90歲的阿嬤1月時身體不適，發現罹患癌症，事發突然讓全家人都很緊張，媽媽希望她今年在家陪伴長輩。

她分享過年除夕夜家裡會圍爐團聚，火鍋內的青菜都是阿嬤親手栽種：「菜吃不夠就自己去採，家裏種的特別甜、好吃。」她每年都包近6位數的紅包給父母，今年要加碼送爸爸一台新車，當作新年禮物，「我們家的車倒車雷達故障，每次一直響，聽了超焦慮。」

許富凱除夕沒打烊

許富凱發行新專輯《我毋是你想的遐爾快樂》受好評，除夕將在印尼棉蘭開唱，他表示從小在傳統家庭長大，過年時其實很想留在高雄老家，媽媽總告訴他：「可以賺錢幹麼不去，你在家也沒事。」讓他笑回：「好像有道理！」在家人的支持下，更努力拚工作，孝順的他，每年都會包近6位數的紅包給父母，透露目標盼在新北市板橋附近購入房子，「媽媽很積極在看，我會留爸媽的房間，讓他們可以台北、高雄跑來跑去。」

(中國時報)