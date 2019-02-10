丁寧瑜伽墊上修煉人生

2019年02月10日 04:10 中國時報 李承陽 報導

丁寧今年將再推出一本瑜伽書。（盧禕祺攝）

瑜伽派系多，丁寧的瑜伽走心靈療癒路線。（盧禕祺攝）

去年甫獲金馬獎最佳女配角的丁寧，是演員也是瑜伽老師，她學瑜伽超過10年，4年前拿到第1張教學執照，她特別準備了一套爆汗瘦身的瑜伽操，自取名為「英雄式女神操」，推薦全家大小在年節大魚大肉後一起來運動，做慢可訓練肌力、做快則是有氧運動，讓你在家中利用小空間也可燃燒脂肪

丁寧提到為何一頭栽進瑜伽的世界？她說：「在這張瑜伽墊上發生的事，就是生活上所有的事。」練瑜伽對她而言，即是日常的縮影，她比喻要一個人在瑜伽墊上做出一套新的動作，就好比在職場上長官賦予新的業務，「面對新的動作，不要設限、不要事前思考，用你現在擁有的能力去做。」做瑜伽會痠痛，得靠著調節呼吸，用肌肉支撐著，「就像生活上遇到痛苦，不要逃避，學習接受痛苦。」

做瑜伽學會自省

「我以前喜歡直接挑戰高難度的動作，導致下背受傷。」當時丁寧求快把自己弄受傷，往後3年無法再做背部相關的動作，她笑說就像人生一樣，有時受傷是必要的，復原也是人生的課題。當然，「退步」也是，「之前會問自己，為什麼有些動作以前做得到，現在就不行了？」每天在瑜伽墊上總有不同的關卡，她也慢慢學會尊重自己的身體。

另一方面，學瑜伽也讓丁寧自省不少，「我是體大畢業的，剛開始接觸瑜伽不以為然，覺得只是伸展用而已。」後來她接觸了自己的啟蒙老師，才發現瑜伽在某種層面是初期的諮商，並有宗教的力量蘊含其中，運動同時帶給她心靈的安穩。

丁寧的瑜伽教室並沒有鏡子，她認為瑜伽是自己跟自己的對話，希望大家在做瑜伽時把注意力放在身體上，「有鏡子就會想調整儀容，整理頭髮之類的。」她記得之前有一位業界還算有名的女老師，教瑜伽時還畫了完妝，一邊教課一邊用手整理劉海，結果很多學生無法集中注意力，一直在看她撥頭髮。

奪金馬瑜伽助功

能夠拿下金馬最佳女配角獎，其實也跟瑜伽有關係，丁寧說：「練瑜伽跟專注力有關係，拍《幸福城市》NG的時候，我就請導演給我5分鐘時間。」她就到一個角落打坐，調整呼吸，必須很快地放掉前一場戲爆炸的情緒，清空、然後再上場，「我真的覺得所有從事表演的人都適合學瑜伽。」

瑜伽會讓一個人的感受力變強，當中也包含性，丁寧自認是很洋派的女人，但是當她透過上瑜伽演講課，聽到一堂「女性性能量課程」，才發現自己根本不是太了解性，「我自己性教育的啟蒙是A片，導致性知識錯誤太多，現在台灣有多少已婚女性沒有性行為，但其實人的身體被碰觸，心才有柔軟的可能性。」

丁寧每年過年都會帶著老外尪、小孩們一起回到彰化鄉下老家，對她而言，家長年歲已高，有種陪一回就少一回的感覺，對老公而言，娘家宛如他異鄉的親生父母，對小朋友來說，最興奮的就是回鄉下後，媽媽可以騎機車在他們閒晃、吹吹風，「因為我在台北沒有摩托車，她們最愛給我騎車載。」

(中國時報)