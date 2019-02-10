英雄式女神操爆汗4招
中國時報
本報訊
動作2左手手肘放在膝蓋上，右手滑過耳際向左上延伸，左手推著左邊肩膀輕輕向右側，眼睛看著上方停留8拍，吸氣右手往後把身體帶起來，吐氣回到英雄式二停留8拍。
動作3接著右手放下來，撐著右小腿，左手往後延伸，要感覺到整個身體的左側都伸展開來，左腳仍維持90度，8拍後吸氣左手把身體帶上來，吐氣回到英雄式二，再停留8拍。
動作4身體左傾，伸左手去摸右大腿，右手滑過耳際向左上延長，此時重心會在左邊，右腳得踩得更穩；8拍後吸氣右手往外劃個大圓，慢慢把自己帶回到英雄式二。
丁寧表示開剛始練習求慢，每動8拍把動作做標準，即可鍛鍊肌耐力，動作順序為1、2、1、3、1、4，左右各做1次即為1組循環，建議1天做4組做滿1周。肌肉稍微習慣之後，第2周開始加快速度，把每動8拍減為4拍，練到第3周則建議改為1動1拍，然後組數調整到12組，丁寧強調：「時間拉長會爆汗，做得快也會爆汗，可以的話盡量做到腳抖為止，開始發抖之後才是重點，一定要把腳抖的那一組給做完。」
(中國時報)
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