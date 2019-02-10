SMAP解散安室引退 小林幸子再創奇蹟

2019年02月10日 04:10 中國時報 報導溫博鈞

小林幸子今年迎來演藝生活55周年，5月將來台開唱。（資料照片）

「早安少女組。」今年邁入出道21周年，在日本偶像史上扮演重要角色。

AKB48

小林幸子（翻攝網路）

「舞動的音源」乃木坂46上月剛來台開唱，成為首個攻蛋日本女團。

松浦亞彌（翻攝網路）

2006年北韓進行核試爆，日本各電視台都在轉播首相安倍晉三記者會，而該台仍照原預定播出動畫。（翻攝網路）

安室奈美惠

日本明仁天皇即將在4月退位，由皇太子德仁親王繼任，隨著年號「平成」畫下句點，迎接新時代的氣氛也反映在日本流行娛樂圈。SMAP解散、小室哲哉與安室奈美惠相繼引退，平成時代（1989年～2019年）代表歌手濱崎步、宇多田光、Mr.Children、「早安少女組。」等都不在2018年末NHK《紅白歌合戰》的舞台上；網路不只帶動平民偶像在各地崛起，連資深演歌歌手小林幸子也在影音平台上再創事業新局，可見平成後期（2010年～2019年）日本影視圈的轉變。

2016～2018

平成巨星下台一鞠躬

■2016年傑尼斯國民天團「SMAP」解散，震撼社會；2018年初，平成初期引領流行樂潮流的製作人小室哲哉因不倫事件引退，巧的是弟子安室奈美惠也在同年9月引退，3個最足以能代表平成年代活躍的巨星們一個一個走下舞台，猶如象徵「平成終焉」。在那之前，沒有人想過長年幾乎天天在螢幕看得到的SMAP，竟也會有解體的一天，而能與安室奈美惠般跨越4世代皆擁百萬專輯的歌手也難以再有，對日本民眾來說「以為會永遠存在」的明星們在瞬間從生活中消失，因而產生形容失去偶像、精神難以支撐的「LOSS」一詞，如「amuross」（阿姆羅絲），是由「安室」的日文讀音「AMURO」與失去「LOSS」合為一字，意指「因安室引退，而被影響的各種現象」。

女團教父秋元康30年不敗

■AKB48的崛起，知名音樂人秋元康是幕後推手，但他早在平成年代前就製作了素人女團始祖「小貓俱樂部」，當時他看準日本娛樂圈的偶像皆如王子公主，少有「鄰家少女」類型，把一堆素人在電視節目中組成小貓俱樂部。《校園瘋神榜》的渡邊滿里奈、「木村嫂」工藤靜香皆出自該團，至今仍活躍於娛樂圈，秋元康也娶了其中成員。他身兼節目企畫、編劇、作家、藝人製作等身分，對流行嗅覺敏感，在秋葉原的動漫文化、女僕文化出現時，便有了AKB48構想，AKB即是秋葉原（Akihabara）簡寫，隔30年再創素人商業女團並創造驚人商機，連「舞台上的空氣」都能賣。他同時是2020東京奧運組委會理事。

2013

小林幸子演歌界奇葩

■資深歌手小林幸子多年來在NHK《紅白歌合戰》裡與美川憲一的華麗舞台爭鬥戰幾乎成了民眾心目中的「文化財」，2012年卻未入選《紅白》，中斷她連續33年的演出紀錄。誰知她出奇招，另闢戰場。2013年，以不斷將網友即時留言「彈幕」聞名的「NICONICO動畫」網站，出現了小林幸子的視頻，豔麗到誇張的造型與舞台機關呼應她「最終魔王」的形象，網友全買帳，迅速達到百萬次點閱，成功在網路開啟一片天。年輕網民對「小林媽祖」熱烈歡迎，讓她的演藝生涯重登高峰，創造演歌界與網路界無人可達的奇蹟。

2011～2018

網路時代偶像百家爭鳴

■日本流行樂界的偶像女團自2000年以來都由「早安家族」獨大，然而在2011年前後出現多到無法計算的偶像團體。2013年，NHK罕見以此現象為題材，製播晨間劇《小海女》。爾後網路平台發達，全國各地自產的「當地偶像」及非主流的「地下偶像」也能擁有大批粉絲支持；到了2015年後，「Berryz工房」等資深女團畫下休止符，當時的夯團「桃色幸運草Z」卻意外自《紅白歌合戰》落選，一手打造早安家族的淳君為了抗癌，卸下近20年總製作人身分，這些衝擊撼動偶像團體版圖，至平成後期成為AKB48系列、桃色幸運草Z、坂道系列與老字號的早安家族4大派閥。值得一提的是，此期間以安定唱跳功力爆發人氣的松浦亞彌，被認為無人能出其右，因而封為「最後的個人偶像」。

番外篇

東京電視台冷眼看世界

■重大事件往往是電視台關注的新聞，但東京電視台卻淡定得引起日本民眾好奇。像1991年波灣戰爭爆發時，它卻正在播動畫《嚕嚕米》；2001年911恐攻事件，它卻播出旅行節目《人妻溫泉》；2006年北韓進行核試爆，日本各電視台都在轉播首相安倍晉三記者會，而該台仍照原預定播出動畫；2009年9月酒井法子涉毒後的記者會，東京電視台則播放動畫《企鵝找麻煩》，2016年電影《叫我英雄》甚至以此哏，主角看到東京電視台播動畫片而放心；2011年311大地震時，的確有人因看東京電視台較他台早結束地震資訊報導，播出動畫而感到「沒事了」。去年12月31日當NHK播出《紅白歌合戰》時，東京電視台則播一個人默默吃飯的《孤獨的美食家》。東京電視台一貫走自己的路，據說原因之一是：該台新聞部人手不足。

(中國時報)