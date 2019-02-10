普萊特迷積木聲演《樂高2》

2019年02月10日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

伊莉莎白班克斯（右）與克里斯普萊特出席聖地亞哥動漫展時，談到電影劇情不禁大笑。（美聯社）

動畫《樂高玩電影2》找來克里斯普萊特（Chris Pratt）回歸，繼續聲演男主角「艾密特」。克里斯從小就是樂高粉絲，現在會跟兒子一起堆積木，他表示：「電影是關於團結一心和分工合作，另外也直接點出不要失去童心和好奇心，希望無論幾歲，都願意繼續使用想像力。」

伊莉莎白班克斯（Elizabeth Banks）再度聲演「露西」，回歸成為一身勁裝又足智多謀的女戰士，她認為露西與艾密特這對兩小無猜的關係正在悄悄改變，「露西希望艾密特成為的人並不像他自己，也許她的期許是個錯誤。我想這是大家都能感同身受的人生課程。你不能去改變別人，你要去愛他們真正的自己。」

克里斯普萊特笑說：「所以艾密特開始不斷質問自己『我夠好嗎、我夠強壯嗎』。我引以為傲的是，這個故事傳達出充滿懷疑和期許這種關係的意義，以及這一切是如何以有趣又動人的方式翻轉過來。」

提醒莫失去童心

台灣出生的製片人林暐是《樂高玩電影》系列的創始者之一，強調電影目的是要帶給人們歡樂，同時提醒大家「不必因為長大就失去了童心」。林暐透露：「第一集電影我們採取了超級英雄和武術類型，這種進程引領我們在製作這集時，著重於在經過這麼多年後這個小孩可能有什麼改變。」

故事敘述原本陽光燦爛「一切都超讚的」世界，面臨一個重大威脅：一群來自遙遠外太空的邪惡樂高得寶（LEGO DUPLOR）入侵者將艾密特所存在的世界破壞得滿目瘡痍。為了打倒這群宇宙壞蛋、恢復樂高世界的和平與秩序，艾密特、露西與蝙蝠俠以及其他好朋友將啟程前往遙遠宇宙的另一端。電影2月14日在台上映。

(中國時報)