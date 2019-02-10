逾2000萬顆積木拍1個鏡頭

2019年02月10日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

《樂高玩電影》系列以樂高積木細緻建構出整部電影的人物與場景，第一集的每個角色、場景、結構或交通工具，都是運用數位技術一塊一塊積木打造出來，所有積木都是個別呈現、上色和打光。這次在第二集也應用相同技巧，某些畫面光是一個鏡頭就有超過400個小行星和2000萬顆積木，且這次的積木塊囊括了2019年年度新色「活力珊瑚」。

場景部分，《樂高玩電影2》比第一集更加擴展，重新想像的基地、阿波卡天啟堡都相當超現實；粗壯輪胎的裝甲車在路上暴衝、車尾冒出煙霧和火花，都富有《瘋狂麥斯》的風格。最吸睛的莫過於建造在倒塌的自由女神像殘骸裡的蝙蝠俠巨大堡壘。外太空方面，神祕的解接星系銀河包含了11個不同的星球和環境，以明亮的彩色積木堆打造乾淨又漂亮的和諧鎮與得寶星球。

(中國時報)