《祝你忌日快樂》 死亡輪迴抓凶手

2019年02月10日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

2017年電影《忌日快樂》以480萬美金（約新台幣1.48億元）成本，在全球開出1.2億美金（約新台幣37.2億元）票房，續集《祝你忌日快樂》終於推出，承接第一集的緊湊驚悚節奏與充滿急轉彎和搞笑劇情，導演克里斯多福藍登（Christopher Landon）說：「續集將揭示女主角崔兒為什麼不停循環死亡的原因。」

在《忌日快樂》中，飾演女主角的潔西卡羅瑟（Jessica Rothe）不斷重覆經歷被人謀殺的生日，她必須找到凶手，才能解決時空輪迴。

恐怖片進化

其實導演最初設定的結局，是潔西卡揪出謀殺她的真凶，真凶卻又被另外一個人幹掉，惡夢陷入永無止境的輪迴，沒想到這個版本的結局被眾人反對，才改為後來大家所看到的：室友蘿莉領便當。

潔西卡受訪時透露導演對於續集的想法，希望能拍出《回到未來》般的脈絡，她說：「導演向我形容時，就像從恐怖片更進化，我甚至不會說它只是一部恐怖片，因為包含驚悚、喜劇、愛情喜劇等元素，解釋了上一集沒有解釋的事。」

《祝你忌日快樂》繼續延續故事時空，2年後崔兒跟男友過著幸福快樂的生活，直到戴著「恐怖嬰兒面具」的殺手再度出現，一刀把她送回2年前的生日清晨。這下崔兒又得重新開始，而且她還發現原凶室友蘿莉竟然還活著，面具殺手另有其人，不斷追殺每個人。崔兒除了不斷經歷一次又一次的死亡才能蒐集線索，還求助校園的理工宅，希望可以解開時空輪迴之謎。電影2月14日在台上映。

(中國時報)