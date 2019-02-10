恐怖嬰兒面具嚇壞同事導演得意
在《忌日快樂》系列電影中，戴著「恐怖嬰兒面具」的殺手不斷出現，那過寬不符合正常人體比例的眼距，與咧嘴大笑露出單齒的模樣，令人毛骨悚然。導演克里斯多福藍登透露，這個恐怖嬰兒是他提出的靈感，而且靈感冒出的那陣子，他正準備迎接第1個孩子的出生！
藍登說，面具是美國著名化妝與特殊效果設計師東尼加德納（Tony Gardner）製作的，電影《屍樂園》、《阿達一族》的特效，以及《鬼娃新娘之鬼娃也有種》中恰吉的造型都是出自東尼之手。在「恐怖嬰兒面具」生產初期，藍登的老婆正懷著兒子，他說：「我不知道只是單純地我的腦袋充滿了嬰兒圖像，或者我是不是自覺地害怕成為一位父親…。」
雖然一開始東尼製作的是一個「豬面具」，但當藍登在辦公室裡戴著嬰兒面具時一堆同事都被嚇到，他立馬心中大喜，「我想我找到了經典殺手模樣，就是這個了！」
(中國時報)
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