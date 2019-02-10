2019年02月10日 04:10 中國時報 李承陽 報導

霹靂輕軌超適合拍照，每節車廂各有不同巧思。（霹靂國際多媒體提供）

霹靂藝術科幻特展台北展好評不斷，這次高雄場除了延續精采內容，更新增首次展出的強大陣容，推出高雄僅有的獨家亮點。首先展覽新設《東離劍遊紀》展區，凜雪鴉、殤不患、浪巫謠、殺無生、蔑天骸，《東離》第一季、第二季、《生死一劍》群英報到，日本製作的「歿王魔龍」也首度現身。

台北展的4大異數展區將會重新調整進化成「刀說異數」展區，刀說異數展區主要重現霹靂2019最強檔巨作《霹靂英雄戰紀之刀說異數》內容，將劇集中極為重要的等活地顎、天外天先知殿、天蝶盟等場景，以科技互動手法呈現魔幻世界觀。互動特區中展示的則是年度最夯電競手遊「霹靂無雙」，本次受邀參與霹靂藝術科幻特展高雄場，也將同步公開台灣畫師珍藏手稿作品。

高雄場拍照更便利

南北兩場都搶逛展的資深戲迷「阿波羅」表示：「高雄場可以說是台北場的修正版，取消玻璃帷幕，更方便拍照，但是也同時取消電影和花信風裸男、懸空棋盤的場景，總體來說，就是去掉台北場不叫好的元素，加入更多偶、更友善的拍攝環境滿足戲迷。」

此外為響應高雄觀光策略衝經濟，霹靂精心規畫全球首輛霹靂主題輕軌列車，帥氣的霹靂英雄將化身輕軌列車上的觀光大使，由霹靂一哥素還真領軍，霹靂群俠大會師，英氣風發的輕軌視覺，每一節車廂都是不可錯過的拍照亮點。

(中國時報)