情人套餐 月老加持湯屋助興

2019年02月10日 04:10 中國時報 劉育良 報導

黑松露套餐搭特選酒品，相得益彰。（三二行館提供）

台南大員皇冠以豐富的日本料理，為情人節美食加分。（台南大員皇冠假日酒店提供）

緣粉獲得月老加持，讓情侶的感情更甜蜜。（台南大員皇冠假日酒店提供）

2月14日西洋情人節，可以依循西方浪漫情懷，香檳玫瑰美食一應俱全；也可以品日式鐵板燒、拿月老加持的緣粉，在西方節日中來場台、日大融合的應景氣氛。

台南聖母廟香火鼎盛，台南大員皇冠假日酒店得地利之便，在西洋情人節除了美食饗宴外，更可讓有情人大方放閃，以月老之福為情人戀情加溫。當日點選「炙熱的愛─日式鐵板套餐」，再放閃曬恩愛，完成指定拍照動作，且上傳至個人臉書，打卡且留言「我們在台南大員皇冠假日酒店一起過西洋情人節」，就可獲得聖母廟月老加持的緣粉乙個，緣粉市值800元，限量8組。

「炙熱的愛─日式鐵板套餐」從前菜、生魚片、鐵板乾煎日本干貝與香煎野生大明蝦佐蜂蜜芥末醬、以及重頭戲美國沙朗牛肉、伊比利梅花豬、紐西蘭小羔羊排3道擇一，完整一套日式風濃郁的菜色依序上菜。雙人套餐為4176元+10％，須先預定。

黑鑽石見證愛情

此時黑松露正當時，三二行館「夢幻情人節套餐」以黑松露入菜，讓這個餐桌上的「黑鑽石」見證情人的愛情。帝王蟹濃湯、煙燻鱸鰻、義大利燉飯佐黑松露，以及低溫烹調的小羔羊排、或是美國肋眼頂蓋肉，一道道都是極品。用餐過後，再加價2800元，可享受雙人獨立湯屋90分鐘的泡湯樂，享受不受干擾的兩人世界。套餐每套5800元+10％。

北投亞太飯店「溫情久久」情人節專案，可在214當晚入住豪華客房，享情人專屬優惠價9999元+10％，一泊二食、獨立溫泉浴池，加溫情感，若再預約SPA療程，可享1200元折扣。此外，214當晚晚餐推出Semi-Buffet情人專屬主餐「蒜蓉蒸龍蝦」以及「情人玫瑰餐前酒」。當然也有溫泉一日遊專案，和室湯屋120分鐘加上Semi-Buffet情人餐，雙人價5200元。飲酒過量有害健康

(中國時報)