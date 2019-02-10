蒼茫平風動風雲無間絕境入黃泉

2019年02月10日 04:10 中國時報 李承陽 ）

白羽境天道內，為取無垢佛淚醫治遭受虛無重創的佛劍分說，風僧白雲劍、元佛子面臨層層關卡，再遇名劍絕世，卻聞身處修羅血海，鬼氣襲身的風僧即將入魔，元佛子痛入至痛，終於下定決心，決行佛斬之刀，戒刀，驀然斬落。

熾煉界外，魔氣衝溢滿布，罪佛法陣難抵邪威，終遭破碎，無數百姓遭受魔氣牽引，竟朝縫隙之內蜂擁而入；只見浩陣倏啟，霎時聖光凌天，儒門聖陣一制魔氛！為斷魔源，玉離經三人深入熾煉界，卻是遭逢陷阱，殺神詭魅降殺而現，面臨命元流失，魔源傾嘯不絕，卻是當機立斷，護心聖式再出，勢護眾人突圍。

畢生師命今朝決，無間再引驚鴻刀，玄聽默如淵面對眼前的敵人青陽子，心中惟存信念，但見平風原氣氛驟變，風疾雲走，刀為境、劍為界，刀劍無垠，三瞬無間；無念自攻之刀，無心急殺之劍，青陽子宛若置身刀浪劍潮之中，毫無喘息之機，就在昏夜交替瞬間，默如淵把握時間，人影飛奔如電，兩人再開生死決戰，面對默如淵豁盡性命的無間殺意，青陽子竟陷險境，這場戰結果究竟如何？欲知一連串精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂魔封》第25章：屠龍絕刀；《霹靂魔封》第26章：俠義不死。

(中國時報)