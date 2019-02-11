華航承諾賠償 平息罷工要5億

2019年02月11日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 李宜秦 、 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

華航罷工延燒! 3日逾8千旅客受影響

華航機師罷工勞資協商昨日沒有進展，更多機師加入罷工行列，至昨晚已超過550人交出檢定證。累計機師罷工3天，華航總計取消60個航班，營收損失約7,800萬元，相較於空服員罷工3天損失5億元，目前看起來還算「輕傷」，不過因機師罷工還在持續當中，人力調度壓力浮現，如果後續運能下滑，損失將再擴大。

罷工3天 營收損失7800萬元

除了減班造成營收下滑，華航估算若同意機師工會提出增派人力需求，8小時的短班2人變3人要多花3億元、12小時的長班3人變4人則多花1,000多萬，加上先前已答應的飛安獎金1.2億元，等於為平息罷工得再多付出5億元。

機師罷工今天邁入第四天，華航接下來還得面對旅行社和乘客求償金額，不只既有旅客權益受損，還衝擊未購票旅客的信心，華航面臨的求償與損失，恐怕會超過上回空服員罷工。

抗爭質變 綁架旅客內外交迫

機師連日罷工，也導致華航其他單位員工忙翻，不僅要簽轉、抓飛，還要安撫第一線旅客，昨有逾百名華航員工至交通部抗議，高喊「停止罷工、回來開工」、「綁架旅客、人神共憤」、「長榮人滾出華航」，要求交通部不要同意工會訴求。

交通部昨召開制定應變計畫會議，政務次長王國材表示，罷工影響旅客權益，華航將負責，每人補償100美元。但華航傍晚澄清，罷工屬於不可抗力因素，按理不在公司責任範圍，但將視旅客受影響狀況理賠，不論是旅行社或散客，都能以憑據提出申請，華航將逐一檢視進行合理補償。

重啟談判 今午5時勞資協商

旅行公會全國聯合會表示，將提醒各旅行社業者，若有因罷工事件產生額外費用，如遊程、遊覽項目、食宿等更換費用，須檢附相關收據，將由工會統一協助求償。

隨著罷工機師已達華航總機師人數的三分之一，外界開始質疑華航要如何維持運能？王國材說，今日的航班數目僅約昨日的一半，雖然罷工機師增加，但航班數也減少，因此估計仍可維持8成運能，華航也會持續向其他航空公司求助，單獨航線部分由其他機師執行，共用航線部分則簽轉給其他航線，目前簽轉狀況順利。

華航機師罷工愈演愈烈，各界罵翻，府院都已表達關切。王國材昨晚則宣布，工會同意重回談判桌，第二次勞資座談時間將於今(11)日下午5時，在交通部進行協商。機師工會理事長李信燕表示，華航尚未提出對案，但交通部承諾工會勸說華航，工會感受到官方的誠意，因此同意出席協商。

(中國時報)